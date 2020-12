Funerale Paolo Rossi a Vicenza/ Diretta e orario: ultimo saluto a Pablito ‘Mundial’

Farewell Pablito. Difficult non scrivere fiumi di retorica per celebrare un campione e un uomo come Paolo Rossi, morto lo scorso 9 dicembre 2020 dopo 64 anni di magie, cadute, trionfi e sorrisi. Oggi nella sua città d’adozione, Vicenza, si terranno i funerali in un Duomo che compatibilmente alle regole Covid vedrà la presenza di tantissimi protagonisti di quella estate magica del 1982: come ha detto splendidamente la moglie Federica Cappelletti nel dare il triste annuncio mercoledì notte scorsa, «per sempre. Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto». A dir la verità, vedendo quanta commozione ha generato “Pablito” Rossi dopo la sua salita al cielo, ben più del “nulla” il grande campione del mondo ’82 lascia a tutti noi: la commissione di un Mondiale irripetibile, il sogno di un uomo normalissimo salito sul tetto del mondo (ricordiamo, in quell’anno fu anche Pallone D’Oro e Capocannoniere con 6 reti ai Campionati del Mondo). «Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento», ha spiegato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco nel confermare i funerali di Paolo Rossi per oggi, sabato 12 dicembre, alle ore 10.30 nel Duomo vicentino. La cerimonia funebre si terrà nella “sua” Vicenza (dove esordì con la Lanerossi negli anni Settanta), come lui aveva desiderato negli ultimi difficili mesi di malattia che lo hanno colpito: il tumore ai polmoni ha solo apparentemente vinto, l’amore di una famiglia così splendida nel stringersi attorno al proprio “Pablito” già da solo supera il “maledetto” male che l’ha portato via. I funerali saranno trasmessi in diretta Tv su Telechiara, anche in video streaming sul portale online.

FUNERALI PAOLO ROSSI, IL DRAMMA DELLA MOGLIE FEDERICA

Ad impressionare per lucidità e commozione nel giorno in cui ha dovuto salutarlo per l’ultima volta, è stato il messaggio “lanciato” dalla moglie Federica che insieme ai figli ha accompagnato Paolo Rossi fino alle ultimissime ore su questa Terra. «Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva andare, io l’ho abbracciato forte e gli ho detto Paolo, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo e quindi si è addormentato in quel momento», raccontava con lacrime agli occhi, davanti alla camera ardente, ma con la dignità di chi ha amato suo marito più di qualsiasi altra cosa nella vita. «Una persona unica, piena di ottimismo anche nei momenti più difficili, una persona grande ma allo stesso tempo semplice. Una persona che mi ha insegnato tanti valori belli e li ha insegnati alle nostre figlie. Io dico che dopo Paolo Rossi si sopravvive. Quindi cercherò di fare questo», spiegava ancora Federica Cappelletti ai giornalisti numerosi e insolitamente “silenziosi” davanti a quel racconto. «Preferisco pensare che sia un arrivederci. Fare a meno di lui è veramente tanto. Ma dovrò farlo, gliel’ho promesso. Riporteremo Paolo in Toscana – ha concluso la signora Rossi -. Faremo la cerimonia e una camera ardente a Vicenza che era la sua città adottiva. Poi lo farò cremare in accordo con il figlio perché me lo voglio tenere sempre vicino».

PAOLO ROSSI, IL PIANTO DEI COMPAGNI DELL’82

Paolo Rossi era molto di più di quel Mondiale 1982 che ci fece vincere con la tripletta al Brasile, la doppietta alla Polonia e il gol in finale alla Germania: era un compagno di squadra straordinario, e così lo hanno ricordato tutti i “compagni di strada” di quel Mundial irripetibile di Spagna ’82. Le testimonianze (raccolte dall’Adnkronos il giorno della sua morte, ndr) sono commosse, straziate ma anche liete di poter ricordare quel numero 20 così incredibilmente “normale” eppure così tremendamente umile: «E’ una notizia tragica, inaspettata, lui non parlava assolutamente mai della sua malattia. E una grossa perdita, era un ragazzo intelligente e simpatico», spiega il capitano di quella spedizione unica Dino Zoff, «Abbiamo vissuti tanti momenti assieme, si parla dei Mondiali ma noi eravamo assieme anche prima, c’è sempre stato un rapporto da fratelli, io ovviamente ero il maggiore, di lui porterò sempre con me il ricordo della sua grande simpatia». Beppe Dossena non riusciva quasi a respirare quando ha letto la notizia, «Alla notizia mi mancava l’aria e il fiato e sono dovuto uscire di casa. Sono pezzi di vita che se ne vanno, al di là del Mondiale. Ho vissuto con lui anche esperienze fuori dl campo, con le famiglie». Il ‘folletto’ che gli ha fornito miriadi di assist in quella spettacolare Nazionale, Bruno Conti, si limita ad un «Ci hai portato sul tetto del mondo Maledetto 2020. Ciao Amico Mio RIP». Troppo dolore per la notizia terribile, troppa felicità per i momenti passati assieme, esattamente come spiega Claudio Gentile «Paolo era un ragazzo eccezionale, intelligente e molto attento, non si è mai montato la testa. In campo poi era uno che si faceva sentire». Chiusura pensando alla moglie e alla famiglia per Fulvio Collovati: «Quando questa notte Federica, la moglie di Paolo Rossi, ci ha mandato il messaggio è stato un momento che ricorderò per tutta la vita, perché è un dolore che mi ha preso al cuore. Come faccio a dimenticarlo, se sono campione del mondo lo devo a lui, lo devo alla sua scaltrezza, la sua intelligenza, il suo senso di appartenenza al gruppo».



