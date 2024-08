Quando sono i funerali di Alain Delon: i dettagli dopo la morte dell’artista

Il mondo del cinema continua a piangere la scomparsa di Alain Delon, uno degli attori più amati di sempre che si è spento all’età di 88 anni, come comunicato dai figli in una dolorosa nota ufficiale. L’artista se n’è andato serenamente nella sua casa, dopo aver lottato per anni con una forma di tumore, adesso i fan attendono di capire quando sono i funerali, che si terranno senza dubbi in una cerimonia privata, come dichiarato dai familiari nel messaggio di addio: “Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari, la famiglia chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di dolore” si legge nel messaggio ufficiale diramato dalla famiglia”.

Una curiosità riguarderà una delle volontà di Alain Delon, che sarà seppellito vicino ai suoi 50 cani, una passione sconfinata quella dell’attore francese che ha sempre trovato rifugio nei suoi amici a quattro zampe, in particolare con l’ultima cane Loubo, citato nel comunicato di morte.

Alain Delon e la grande passione per i cani: aveva un amore sconfinato

In attesa di capire con certezza quando sono i funerali di Alain Delon, sappiamo che una delle volontà dell’attore era quella di riposare eternamente vicino a quei cuccioli che lo hanno sempre accompagnato nel percorso della vita.

Era nota la sua passione per gli animali e in particolare per i cani, con Alain Delon che raccontò ai fan un rapporto speciale con il suo cucciolo: “Il suo nome è Loubo, mi manca quando non sono con lui, se dovesse morire prima di me, come spero, non ne prenderò un altro, ho avuto cinquanta cani nella mia vita, ma con questo ho un rapporto speciale. Mi infastidisce perché non vuole salire le scale, quindi non dormo con lui, ma questo succederà, ha un carattere irascibile e non piace a tutti”