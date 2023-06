Funerali Berlusconi, caos tra Rai e Mediaset per la diretta TV/ “Smantellate le telecamere”: cos’è successo

‘Scontro’ tra Mediaset e Rai per la diretta televisiva dei funerali di Silvio Berlusconi: cosa sarebbe successo

Sarebbe nato uno ‘scontro’ tra Mediaset e Rai per la diretta televisiva dei funerali di Silvio Berlusconi. Mentre oggi 14 giugno vanno in onda, arriva l’indiscrezione secondo la quale Mediaset avrebbe voluto averne la regia. Stando a quanto scrive l’Huffingtonpost, lunedì mattina, appena arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi, sono stati avviati i lavori di istallazione fuori e dentro il Duomo di Milano.

L’Ansa, poco dopo, aveva scritto: “La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Sarà quindi consentito l’accesso nella cattedrale ai giornalisti, in modo limitato in base ai posti disponibili, ma non alla telecamere che potranno allestire una postazione all’esterno del Duomo”.

Giampaolo Rossi, dg Rai, si sarebbe rivolto al governo dopo le azioni di Mediaset per i funerali di Berlusconi

La questione però nasce dal fatto che i funerali di Silvio Berlusconi sono funerali di Stato, che rientrano nell’offerta televisiva Rai, a cui spetta per regolamento “l’informazione istituzionale e parlamentare nazionale”. Per questo motivo, facendo riferimento al Contratto di servizio della tv pubblica, il dg Rai Giampaolo Rossi si sarebbe rivolto direttamente al governo, facendo notare l’incongruenza dei fatti. Dunque, secondo quanto si legge, sono le telecamere Rai a entrare nel Duomo di Milano e la tv di Stato fornire a tutti i broadcast nazionali e internazionali il segnale con audio embeddato e senza commento. Mediaset ha dunque smantellato l’intera apparecchiatura interna in religioso silenzio.

Caos ai funerali di #SilvioBerlusconi. Da lunedì Mediaset si sarebbe appropriata dell’esclusiva sulla regia dei funerali; tuttavia il Contratto di servizio prevede che i funerali di Stato siano trasmessi dalla Rai. Smantellate tutte le telecamere Mediaset dal Duomo. (HuffPost) pic.twitter.com/5ytSkddcQd — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 14, 2023













