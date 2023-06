Silvio Berlusconi dove sarà sepolto?/ “Cremato a Valenza, poi mausoleo Arcore”. Al Monumentale solo se…

SEPOLTURA SILVIO BERLUSCONI: LE ULTIME NOVITÀ E INDISCREZIONI

Dove sarà sepolto Silvio Berlusconi? Oggi l’ex presidente del consiglio verrà omaggiato con i funerali di stato in Duomo a Milano, alle ore 15:00. Un ultimo doveroso saluto all’uomo, all’imprenditore e al politico, prima della sepoltura. Non vi sono certezze circa il luogo in cui il quattro volte presidente del consiglio riposerà, e le opzioni al momento sembrerebbero due: il cimitero monumentale di Milano, o il mausoleo che il Cavaliere ha fatto costruire in quel di Villa San Martino, ad Arcore, la sua storica residenza.

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico, ha proposto che Silvio Berlusconi venga sepolto al Famedio, il tempio dove riposano le figure più illustri di Milano come Alessandro Manzoni: “Proporrò la sepoltura delle sue spoglie nel Cimitero Monumentale – le sue parole in una nota – dove riposano i grandi milanesi perché il presidente è stato un uomo che ha fatto tantissimo per la nostra città. A meno che non abbia lasciato altre disposizioni, spero di trovare ampia convergenza su questa proposta. Penso inoltre che sarebbe doveroso per il Comune di Milano dedicare una via a Silvio Berlusconi. La burocrazia in questi casi prevede un iter di circa 10 anni, è bene iniziare a lavorarci sin da subito. Auspico che per il Silvio nazionale si mettano da parte le divisioni politiche e si pensi alla grandezza dell’uomo per Milano e l’Italia”.

DOVE SARÀ SEPOLTO SILVIO BERLUSCONI? LE VOLONTÀ DEL CAVALIERE

Ma le volontà di Silvio Berlusconi potrebbero essere differenti, visto che i ben informati raccontano di come lo stesso gradirebbe essere cremato e quindi riposto nel mausoleo fatto realizzare dallo sculture Pietro Cascella, che si trova nel parco di Villa San Martino. L’opera rappresenta una volta celeste, ha un peso superiore alle 100 tonnellate di puro travertino, e venne completata nel 1990. Venne mostrata da Berlusconi con orgoglio in occasione della visita in Italia dell’ex presidente dell’Unione Sovietica, Gorbaciov nel 1993, l’anno precedente la discesa in politica.

Al suo interno vi sono 39 loculi e si mormora che Berlusconi volle garantire spazio non solo per i famigliari ma anche per gli amici più stretti. Al momento risulta comunque ancora vuoto visto che mamma Rosa è sepolta al cimitero Monumentale di Milano, vicino al marito Luigi. C’è poi una questione burocratica non di poco conto, come viene specificato sul sito del Comune di Milano: “Le sepolture private fuori dai cimiteri sono conosciute anche come sepolture privilegiate e necessitano di una autorizzazione specifica da parte del Comune”. Al momento, secondo quanto scrive l’Ansa, non sarebbero giunte richieste per la sepoltura di Silvio Berlusconi al sindaco di Arcore, ma non è da escludere possano essere giunte proprio in queste ore. L’ipotesi della cremazione viene comunque caldeggiata da LaPresse secondo cui la salma di Berlusconi dovrebbe essere cremata fra domani e dopo presso il Tempio Crematorio ‘Panta Rei’ di Valenza, in provincia di Alessandria, e quindi trasferito, come da sue volontà, presso il mausoleo di casa.











