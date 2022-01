Funerali Luigi Negri/ Diretta video a Ferrara con Zuppi e in Duomo Milano con Delpini

I FUNERALI DI MONS. LUIGI NEGRI: DOPPIE ESEQUIE

Si terranno oggi 5 gennaio 2022 i funerali di Mons. Luigi Negri, Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio e primo segretario del Servo di Dio don Luigi Giussani fin dalle origini del Movimento di Comunione e Liberazione. Come ha spiegato l’Arcidiocesi di Ferrara, nella serata di ieri l’ultima veglia di preghiera è stata preceduta dalla Santa Messa con l’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio S.E. Mons. Gian Carlo Perego: oggi invece i funerali di Mons. Negri si “sdoppieranno” in due momenti per consentire a più persone di potervi partecipare senza creare eccessivi assembramenti in epoca Covid.

Alle ore 10 oggi presso la Basilica di San Francesco a Ferrara si svolgono le esequie celebrate da S.Em. il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna: sarà possibile seguire la celebrazione in diretta video streaming qui sul sito della Diocesi.

La salma di Mons. Luigi Negri proseguirà poi verso Milano dove alle ore 15.00 si terranno le celebrazioni con l’Arcivescovo di Milano S.E. Mons. Mario Delpini in Duomo. Anche qui sarà possibile partecipare a distanza con la diretta tv sul canale Chiesa Tv (95 del Digitale Terrestre), in diretta video streaming sul portale della Diocesi di Milano e sulla pagina Facebook di ChiesaMilano.

Seguirà poi la tumulazione al cimitero di Vignate nella tomba di famiglia, secondo le volontà dell’Arcivescovo emerito salito al cielo lo scorso 31 dicembre (dopo un’ultima fase di acuta malattia presso la Casa di Cura Ambrosiana di Cesano Boscone, Milano).

Per chi volesse ricordare con una donazione l’Arcivescovo Emerito Luigi Negri, la Diocesi di Ferrara suggerisce 4 istituzioni: Università Cattolica di Milano, Caritas Diocesana di Ferrara, Banco Alimentare e Seminario Arcivescovile di Ferrara-Comacchio. Come ha spiegato l’ex senatore Rocco Buttiglione in un ricordo commosso su “IlSussidiario.net”, in Luigi Negri «viveva lo spirito della Gioventù studentesca delle origini: l’entusiasmo per la scoperta di Gesù Cristo, vero uomo e Logos di Dio, centro del cosmo e della storia, criterio per comprendere tutta la storia della umanità e quella di ogni singola persona umana. Da quella scoperta nasceva un interesse per tutto l’umano ed una fraternità per ogni persona umana. Da qui anche il coraggio di un giudizio da portare sulla realtà umana a partire da quel criterio di verità e di giudizio che è Cristo incarnato in una storia umana concreta». Come ha invece commentato il Presidente ad interim di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, di Negri rimarrà sempre scolpita la sua incredibile preferenza per l’educazione di generazioni di giovani alla realtà viva e incarnata di Cristo: «la sua passione missionaria che non perdeva occasione di richiamare al popolo cristiano e il suo fervore culturale che si è tradotto in un’intelligente lettura della modernità alla luce dell’avvenimento cristiano». Per chi ha potuto anche solo una volta “imbattersi” in Luigi Negri non poteva che rimanerne colpito dalla straordinaria capacità di rendere attrattivo ancora oggi dopo 2022 anni l’incontro cristiano: una fede intelligente, viva e salvifica, come del resto è avvenuto con Mons. Negri nell’incontro con il geniale educatore e sacerdote don Luigi Giussani.

