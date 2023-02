Funerali Maurizio Costanzo/ Diretta video streaming: l’ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti a Roma

Funerali Maurizio Costanzo: i dettagli dell’ultimo saluto al grande giornalista

Venerdì 24 febbraio moriva Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore televisivo, ‘padre’ di molti personaggi oggi pilastri del mondo dello spettacolo, ci lasciava all’età di 84 anni. Proprio per questo la TV italiana ha deciso di omaggiarlo, mandando in onda in diretta i suoi funerali. L’ultimo addio a Maurizio Costanzo è previsto per oggi, lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, come reso noto dal Campidoglio.

Dopo le immagini toccanti della camera ardente, allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, vengono oggi proposte le immagini dei funerali di Maurizio Costanzo, ai quali sono attesi tantissimi amici e volti noti della TV e del giornalismo.

Funerali Maurizio Costanzo: come seguirli in TV

Come seguire in TV i funerali di Maurizio Costanzo? Le immagini dell’ultimo addio al conduttore saranno trasmesse in diretta su Rai Uno. Anche Mediaset, lunedì 27 febbraio, seguirà in diretta i funerali su Canale 5, omaggiando in questo modo uno dei suoi volti di punta per tantissimi anni. Una scelta, questa della diretta televisiva, che è infatti volta a rendere fruibile anche a chi non ha la possibilità di essere sul luogo delle esequie la visione dell’ultimo addio ad un uomo che ha fatto la storia della TV italiana. Occhi sicuramente puntati su Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo, le cui immagini nella camera ardente al fianco del figlio Gabriele hanno fatto il giro del web.

