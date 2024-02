Maurizio Costanzo, un anno dalla triste scomparsa/ La dedica di Maria De Filippi: “Lui è presente…”

Maurizio Costanzo, maestro indiscusso del giornalismo e della televisione italiana

Alcuni giorni fa ricorreva esattamente un anno dalla scomparsa di uno dei massimi esponenti della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Scomparso a febbraio del 2023, ha lasciato un vuoto inestimabile non solo nel mondo del piccolo schermo ma in tutti i campi che sapientemente ha toccato nel corso della sua straordinaria carriera. Includere il compianto giornalista in un unico campo d’attività è praticamente impossibile; la passione era ciò che lo accompagnava in tutti i suoi impegni professionali, curando minuziosamente ogni minimo dettaglio.

Proprio in occasione dell’anniversario della scomparsa di Maurizio Costanzo è andato in onda su Canale 5 uno ‘Speciale’ del Maurizio Costanzo Show; per l’occasione sua moglie Maria De Filippi ha radunato alcuni dei volti che hanno incrociato il proprio cammino con quello del giornalista. La serata è stata particolarmente toccante, carica di emozioni e ricordi offerti da uomini di spettacolo e non solo. Il momento forse più significativo è stato quello finale, scandito dalla decisione di cambiare il nome della struttura in Teatro Parioli-Costanzo.

Maurizio Costanzo, la toccante dedica di sua moglie Maria De Filippi

Come anticipato, tutti coloro che hanno preso parte al ricordo di Maurizio Costanzo ad un anno dalla sua scomparsa hanno speso parole di grande stima e commozione, compresa sua moglie Maria De Filippi. La conduttrice ha trovato la forza di impreziosire la trasmissione con il suo personale ricordo e con parole che trasudano amore puro e viscerale.

“Non ho mai voluto rilasciare interviste in questi mesi, me lo hanno chiesto, ma ho sempre avuto paura che con le parole si banalizzassero l’amore e il dolore; non sono brava a dire le mie cose”. Inizia così il toccante discorso di Maria De Filippi durante lo ‘Speciale’ su Canale 5 ad un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha poi proseguito toccando le corde emotive dei presenti: “Ho invitato i suoi amici qui stasera, le persone che hanno avuto un rapporto personale e professionale con lui. Sono certa che sia contento oggi, parlo al presente perchè penso che lui sia presente”.

