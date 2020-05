Fuochi d’artificio a Cagliari e Napoli per Fase 2?/ Video da finestre e segnalazioni

Pubblicità

La Fase 2 accolta come se fosse Capodanno: accade anche questo ai tempi del coronavirus? Il 4 maggio tanto atteso è arrivato e in molti forse hanno deciso di accoglierlo con i fuochi d’artificio. Cosa ci sia da festeggiare onestamente ci sfugge, anche perché non abbiamo vinto la battaglia contro il Covid-19 e in questa Fase 2 cambia oggettivamente poco. Lo sentiamo ripetere da giorni: dobbiamo convivere col virus e questo rende le cose più complesse. Restando a casa, ci “nascondiamo” da esso. Ma uscendo, per lavoro e perché si allentano le restrizioni, ci esponiamo al rischio del contagio, motivo per il quale l’attenzione deve essere massima. Evidentemente per qualcuno l’arrivo della Fase 2 è motivo di “liberazione” e festa. Ne prendiamo atto dalle segnalazioni che si stanno susseguendo sui social, ma che ovviamente dobbiamo prendere con le pinze e le cautele del caso e la speranza che non sia vero. “A cagliari hanno fatto i fuochi d’artificio a mezzanotte manco fosse capodanno… e poi mi venite a dire che dobbiamo riporre fiducia nelle persone e non avere paura della fase 2“, ha scritto ad esempio un utente su Twitter.

FUOCHI D’ARTIFICIO A CAGLIARI E NAPOLI PER FASE 2?

Stando a quanto viene segnalato sui social, oltre che a Cagliari, anche a Napoli la Fase 2 sarebbe stata accolta con i fuochi d’artificio. “Da me hanno fatto scoppiare i fuochi d’artificio IN MEZZO AGLI EDIFICI perché ‘domani si esce’. Fatemi dire che non avete capito un ca..o“, scrive un altro utente sui social. Molti sono i tweet polemici: “Dopo le canzoni dai terrazzi, gli applausi al personale sanitario, la solidarietà e tutte queste menate, arrivano i fuochi d’artificio di “fine” quarantena e ci ricordano perché non si ha tanta fiducia in noi“. Un altro scrive: “Sobrietà…cautela…e maturità. Stanno sparando fuochi d’artificio da 25 minuti… #Fase2“. Come dicevamo, segnalazioni arrivano anche dalla Campania: “A Napoli vengono sparati subito fuochi d’artificio che inquinano immediatamente un’aria qualitativamente rigenerata: il coronavirus non ha insegnato nulla, infatti ripasserà con una seconda ondata, c’è da scommetterci! #Fase2“.

A Cagliari c’è chi affronta con maturità, discrezione e sobrietà il passaggio alla Fase 2: coi fuochi d’artificio a mezzanotte in punto #breakdown #lockdown #coronavirus pic.twitter.com/Po8jTQd0Jb — Marcello Zasso (@marcellozasso) May 3, 2020





