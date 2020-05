Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: il Paese pronto a vivere la Fase 2

Pubblicità

Sono aumentate le vittime da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, ma stando a quanto sottolineato da diverse organi di informazione, si tratterebbe di un numero “falsato”, contenente sia i morti del primo maggio, quanto quelli di aprile. In totale sono stati 474 i decessi in più dalla precedente rilevazione, ma in realtà sarebbero “solo” 192, per la prima volta sotto i 200 da mesi. Il totale delle vittime da quando è scoppiata l’epidemia da covid-19 è così salito a quota 28.710, con l’Italia che si conferma la seconda nazione al mondo per numero di morti, la prima in Europa davanti al Regno Unito. I nuovi casi sono stati invece 1.900, mentre i guariti sono stati 1.665. Buone notizie anche dalle terapie intensive, dove si sono liberati altri 39 posti letto. Infine, il numero dei tamponi, un dato in ribasso rispetto agli scorsi giorni, con 55mila test effettuati rispetto ai 74mila del primo maggio.

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA: DA DOMANI VISITE A PARENTI, LA SCUOLA A SETTEMBRE…

E l’Italia si prepara a vivere le ultime ore da Fase 1. Scatterà infatti domani, lunedì 4 maggio, la famosa “Fase 2”, il lento ritorno alla normalità. Ci saranno 4 milioni di lavoratori in più sulle strade (il 72% saranno uomini), e saranno soprattutto over50 e lavoratori delle regione del nord. Nel contempo, si potrà godere di qualche libertà in più, a cominciare dal far visita ai parenti fino al sesto grado, ma anche ai fidanzati. Niente da fare invece per gli amici, per cui bisognerà aspettare ancora un po’, pena il rischio di assembramenti per feste, compleanni e via discorrendo. Novità anche per quanto riguarda la scuola, con la ministra dell’istruzione, Azzolina, che ieri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkyTg24 in cui ha spiegato che la scuola riprenderà da settembre, con l’alternanza di lezioni online e nelle aule. L’alternanza avverrà in contemporanea, con una parte di studenti che saranno fisicamente sui banchi, e nel frattempo, un’altra a casa, molto probabilmente, a giorni alterni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA