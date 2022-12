Fuochi d’artificio di Capodanno 2023 video/ Dove vedere gli spettacoli più belli

Fuochi d’artificio di Capodanno 2023 video: prime immagini dall’Oceania

I fuochi d’artificio per Capodanno 2023 sono uno degli eventi più attesi: a mezzanotte tutti con gli smartphone in alto per realizzare i video delle luci che illumineranno il cielo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Quali saranno i più belli? Non è ancora dato saperlo, ma quel che è certo è che praticamente da qualsiasi località si potrà assistere agli spettacoli pirotecnici. Dalle piazze ai grattacieli, fino al mare e alla montagna. In Italia ma, ovviamente, non solo.

Le prime immagini arriveranno inevitabilmente dall’Oceania, il primo continente a inaugurare il 2023 in virtù del fuso orario. In particolare, si tratta delle isole Kiribati, Tonga e Samoa. A Sydney il rintocco arriverà un’ora più tardi, ma comunque molto prima rispetto al nostro Paese. È proprio la città australiana tra quelle che hanno una tradizione più lunga e gloriosa in termini di fuochi d’artificio. Ogni anno vengono organizzati degli spettacoli pirotecnici stupefacenti all’interno del porto della città con tanto di colonna sonora.

Fuochi d’artificio di Capodanno 2023 video: dove vederli in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, sono tantissime le città da cui arriveranno i video dei fuochi d’artificio di Capodanno 2023. Le amministrazioni che per l’ultimo giorno dell’anno hanno confermato l’esecuzione a mezzanotte degli spettacoli pirotecnici sono numerose. Ad essere molto suggestivo sarà sicuramente quello sul lago di Como. A Piazza Cavour il cielo si illuminerà per circa mezz’ora con i botti che saranno lanciati dalla diga foranea. Emozionante sarà anche il colorato show che si svolgerà a Cinecittà World, dove si mette in scena la festa più grande di Roma.

Anche le grandi città, soprattutto in questo periodo che il Covid-19 sembra avere dato una tregua alla popolazione, non possono mancare all’appello con i rispettivi affollatissimi Capodanno in piazza che culmineranno con i fuochi d’artificio: da Milano a Palermo, passando per Napoli e la Capitale. In un evento di festa come si deve non possono mancare gli spettacoli pirotecnici a mezzanotte.











