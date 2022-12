Fuochi d’artificio, differenze fra legali e illegali/ “Mancano le etichettature”

Massimiliano Addario, comandante della sezione artificieri della polizia di Roma, è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina, per parlare dei fuochi d’artificio in vista del Capodanno 2023 imminente. In studio sono stati mostrati alcuni “botti” legali e altri un po’ meno, e il poliziotto ha esordito così: “Sono prodotti con una carica esplodente all’interno quindi è insita la pericolosità di questi prodotti. I prodotti legali sono facilmente riconoscibili, è palese la differenza con quelli illegali in quanto non abbiamo alcuna etichettatura sostanzialmente, non sappiamo quello che possono contenere all’interno e quindi sono pericolosi per questo. La differenza fra quelli legali o meno? Scoppiano entrambi ma quelli illegali non sappiamo ne come ne quanto e quali conseguenze danno, mentre quelli legali hanno caratteristiche impresse sulle etichettature, sono regolarmente venduti all’interno di esercizi commerciali con le licenze, come ad esempio i tabaccai e le armerie. Con il loro utilizzo non causano conseguenze ulteriori”.

Massimiliano Ossini, conduttore di Uno Mattina, ha quindi chiesto all’esponente delle forze dell’ordina cosa si rischia con i fuochi d’artificio illegali: “Noi li trattiamo come dei veri e propri ordigni artigianali e già questa cosa da il senso su che tipo di prodotto è. La pericolosità? Si può arrivare anche a conseguenze mortali, uno di questi può portare anche alla morte se esplode inopinatamente”. Sui ferimenti causati fuochi d’artificio negli ultimi capodanni, il poliziotto spiega: “Sono dovuti ai botti illegali ma anche ad un utilizzo improprio di questo tipo di prodotti. Ad esempio anche il prodotto regolare se usato in maniera impropria può diventare causa di lesioni”.

FUOCHI D’ARTIFICIO, RISCHI PER ACQUISTO ILLEGALI: “SANZIONI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVE”

Sui rischi: “Si rischiano sanzioni civili, penali e amministrative, sia chi compra che chi vende e quindi incorre nella legge”. Sui fuochi d’artificio senza rumore: “Ci sono, non utilizzano carica esplodente, usano solo sistemi che fanno luminosità ed effetti sonori senza spaventare i nostri amici animali”.

Sui fuochi d’artificio inesplosi: “Assolutamente non vanno toccati, possono esplodere anche con ore di ritardo: bisogna chiamare il numero unico e le forze dell’ordine che interverranno con personale specializzato per mettere in sicurezza l’area”. Infine sui limiti di età: “Le fontanine per i 14 anni in su, le categorie F2 dai 18 anni e poi altri prodotti come i petardi che sono vendibili solo con conoscenze specialistiche e con determinati requisiti”.

