Fuoco assassino/ Su Rete 4 il film con Robert De Niro e Donald Sutherland

Fuoco assassino, film di Rete 4 diretto da Ron Howard

Fuoco assassino è un thriller con sfumature drammatiche, va in onda su Rete 4 a partire dalle 23,40 di oggi 28 giugno. Si tratta di una pellicola del 1991 che rappresenta il primo successo al botteghino del regista Ron Howard. Gli interpreti sono: Robert De Niro, Donald Sutherland, William Baldwin, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Scott Glenn e Rebecca De Mornay.

La colonna sonora è del compositore tedesco Hans Zimmer. Nel corso del tempo questo piccolo film commerciale è divenuto un vero e proprio cult con innumerevoli passaggi nel corso del tempo in televisione, oggi avremo dunque la possibilità di riammirarlo ancora.

Fuoco assassino, la trama: la vita di due vigili del fuoco

La narrazione di Fuoco assassino è incentrata sulla vita di due fratelli: Stephen e Brian, entrambi vigili del fuoco, mestiere che svolgono per seguire le orme del loro padre, deceduto in un incendio pochi anni prima. Sono impiegati presso la stazione di servizio più antica di Chicago, dove lavora anche John, uno dei pompieri più anziani del gruppo, nonché amico fraterno del loro genitore.

La vita dei due fratelli è molto complicata, mentre Stephen è costretto a vivere nella barca di proprietà dopo aver lasciato la moglie, Brian decide di lasciare il suo lavoro, convinto di non aver preso la strada più giusta. Con l’aiuto della sua ex fidanzata, Brian riesce a collaborare con l’ispettore dei vigili del fuoco su una serie di indagini.

L’ispettore, infatti, sta svolgendo un’inchiesta su una serie di incendi, apparentemente dolosi, provocati in alcune zone della città. Gli incendi sono molto simili a quelli provocati da un ex piromane, ora in carcere, che decide di dare loro una mano. Le informazioni del detenuto si rivelano importanti, in quanto, si scopre che tutti gli incendi hanno in comune il tricticlorato uno speciale composto chimico che pur non essendo più prodotto è ancora impiegato dai vigili del fuoco.

L’ex ragazza, Jennifer, ha accesso ad alcuni dati del municipio e scopre che le vittime degli incendi hanno sostenuto i tagli ai fondi dei vigili del fuoco solo per un vantaggio personale. Brian comincia a sospettare qualcosa di terribile e purtroppo non ha torto, perché il responsabile di tutto altro non è che suo fratello Stephen. Dopo una serie di colpi di scena, Stephen perde la vita insieme al suo migliore amico, ma prima di morire si fa promettere dal fratello di non rivelare mai la verità.

