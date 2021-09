Furia Indiana/ Rete 4 ci regala un pomeriggio di film western

Furia Indiana è il film western che andrà in onda su Rete 4 alle ore 17.00 di oggi, 12 settembre. La pellicola è una produzione americana del 1955. La regia è affidata a George Sherman, gli interpreti sono: Victor Mture, Suzanne Ball, John Lund, Ray Danton. Tra gli sceneggiatori del film c’è anche un premio Oscar alla carriera Robert Boyle.

King Kong/ Un tuffo nel passato per gli spettatori di Rete 4

Sicuramente è un film costruito in maniera intelligente che ci porta indietro nel tempo a un cinema molto diverso che piace al pubblico adulto. La scelta dell’appuntamento pomeridiano sulla rete rosa di Mediaset è un classico riferimento a chi sarà interessato a guardarlo.

Furia Indiana, la trama

La storia raccontata in Furia Indiana è quella di un Cavallo pazzo, frutto della fantasia, non del leggendario capo dei Sioux. Il giovane futuro condottiero della sua tribù, è affascinato dallo sciamano, da cui spera di imparare i riti e le usanze dei Dakota. Le cose si complicano dopo l’uccisione da parte dei bianchi del suo vecchio capo Orso Misterioso. Questa brutta vicenda costringe la tribù dei Dakota sul piede di guerra.

Autumn in New York/ Richard Gere e Winona Ryder ci faranno piangere (Rai 3)

Di fronte a questo episodio, l’unico scopo di Cavallo Pazzo diventa la vendetta. Una vendetta preparata grazie alla sua abilità nelle arti della guerra e dei combattimenti a cavallo. L’orgoglio e la determinazione del giovane e la sua tribù sono tutto ciò che serve per recare un po’ di pace alla tribù.

Insieme ai membri della tribù riesce a cacciare l’uomo bianco dalla sua territorio, ma purtroppo la pace avrà breve durata in quanto i coloni sono pronti a una nuova battaglia per la conquista della loro terra e l’allontanamento dei legittimi abitanti. Cavallo pazzo, ripensa alle parole del suo vecchio capo e prende sempre più consapevolezza dell’importanza del suo ruolo. Un condottiero che desidera solo pace e giustizia per il suo popolo.

Pokemon: Detective Pikachu/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Rob Letterman

© RIPRODUZIONE RISERVATA