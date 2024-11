Ballando con le stelle 2024, Furkan Palali ed Erica Martinelli accendono il gossip, lui: “Le voglio bene”

C’è qualcosa, un flirt in corso tra Furkan Palali e la sua maestra Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2024? Sabato scorso è stata Selvaggia Lucarelli ad insinuare che ci fosse del tenero tra loro due: “Dietro le quinte ero andata a salutare Furkan e invece lui era incantato da Erica. Il mio sesto senso femminile si è attivato e ti chiedo, c’è qualcosa tra di voi. Non è che fate cose turche?” Nella puntata di questa sera, invece, 9 novembre 2024, l’attore turco ha confessato: “Insieme ad Erica abbiamo scritto una grande storia d’amore. Sei settimane fa non potevo parlare di nulla nella danza. Alla fine ballare mi fa sentire bene e felice.”

Non solo Selvaggia Lucarelli ma anche Carolyn Smith ha notato che Furkan ed Erica sono sempre più in sintonia. Incalzato dalla giurata non si è sbilanciato rivelando solo: “Le voglio molto bene” Insomma c’è un flirt in corso tra Furkan Palali ed Erica Martinelli a Ballando con le stelle? A causa anche delle difficoltà con la lingua per il momento l’attore e la sua maestra di danza non si sbilancia. È però Rossella Erra ad entrare a gamba tesa, sostenendo di essere convinta che tra i due ci sia qualcosa. Oggi la coppia ha portato in pista l’esibizione sulle note de Il Triangolo di Renato Zero e si è mostrato molto più sciolto ed a tempo.

Furkan Palali e il triangolo a Ballando con le stelle 2024: tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra spunta la maestra Erica

Il merengue sulle note del brano di Renato Zero Il Triangolo di Furkan Palali ed Erica Martinelli a Ballando con le stelle 2024 fa riferimento alla ‘soap opera turca’ che vede Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra ‘contendersi’ il bell’attore. Rossella Erra però è sempre più convinta che tra Furkan ed Erica ci sia del feeling, che sia la sua nuova fidanzata?: “La maestra, con cui c’è un feeling, c’è qualcosa che non mi convince. Lui in Terra Amara prima si mette con l’avvocatessa, poi con un’altra persona ed alla fine si sposa con la maestra.” Scenette che richiamano le soap turche a parte, il ballo di Furkan non è piaciuto alla giuria, Ivan Zazzaroni l’ha trovato molto brutto, mentre per Fabio Canino la coreografia era troppo caotico.