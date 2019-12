Furti durante Natale e Capodanno “Buone feste? E’ allarme”/ I trucchi dei ladri

Allarme ladri 4.0, che rischia di far passare a molti tutt’altro che buone feste in questo 2019: i furti a Natale e Capodanno passano dai social network. Quello che stiamo per attraversare è un periodo di feste e di viaggi, ma attenzione alle rapine ed ai topi d’appartamento. Con l’evoluzione della tecnologia e del web, sempre più persone hanno abbracciato i social e le feste rappresentano l’occasione migliore per celebrarle e fare gli auguri. Foto di viaggi e di vacanze, dalle settimane bianche alle mete esotiche. Ma occhio agli sguardi indiscreti: secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, due italiani su tre (65%) temono che un’eccessiva visibilità sui social possa esporre la propria casa a un maggior rischio di furti. Dunque, secondo gli intervistati, bisognerebbe evitare di condividere troppe informazioni su di sé: la soluzione è rappresentata da un utilizzo dosato e consapevole del web, uno straordinario strumento di condivisione con cari e amici, ma anche pericoloso a causa dei malintenzionati…

FURTI A NATALE E CAPODANNO, ALLARME LADRI 4.0

L’indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, evidenzia inoltre che secondo il 35% degli italiani le vacanze sono uno dei momenti in cui si teme di più una rapina nella propria abitazione. Quasi un intervistato su due, il 49%, ha affermato di nutrire più timore per un’intrusione notturna. Solo il 16%, invece, teme che la rapina avvenga di giorno, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno in casa o meno. Sono diversi i fattori che spaventano gli italiani: il 37% teme di subire un’aggressione dei malintenzionati, il 25% il danno economico scaturito da atti vandalici e il 15% la perdita di preziosi. Ma non solo: non bisogna dimenticare le possibili conseguenze emotive legate alla possibile rapina, circostanza citata dal 20% degli intervistati.

I TRUCCHI DEI LADRI PER NON FARVI PASSARE BUONE FESTE

«Gli ultimi dati Eurispes sulle paure degli italiani rivelano che i furti in abitazione sono ancora una tra le maggiori minacce percepite. La nostra ricerca ha messo in luce come siano numerosi i timori legati a questo tipo di evento, che irrompe proprio nell’ambiente in cui ci si dovrebbe sentire più al sicuro. Per questo motivo, è fondamentale proteggere la propria casa adeguatamente», ha evidenziato Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni. Nonostante ciò, però, il 41% degli intervistati ha affermato di non aver adottato nessuna misura di protezione della propria casa nell’ultimo anno. Tra i metodi utilizzati per difendersi da eventuali rapine, il sondaggio dell’Osservatorio non lascia spazio a grossi dubbi: il 29% opta per metodi alternativi (lasciare la luce accesa anche di notte o quando si esce per fingere una presenza vigile nel domicilio, ndr), il 27% sceglie allarmi “artigianali”, mentre il 24% si affida al vicino di casa per “buttare un occhio”.



