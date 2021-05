Siamo ancora nel bel mezzo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 i attesa di capire come andrà a finire quest’ultimo scorcio di programma ma si pensa già alla prossima stagione televisiva e, in particolare, al nuovo Grande Fratello Vip. Non sappiamo bene con quale presupposto si pensa già alla prossima edizione dopo quello che è successo nella scorsa (per via della maxi durata) ma quello che è certo è che Alfonso Signorini è già a lavoro per mettere un cast che sia degno di nota. In particolare, i primi nomi o presunti tali sono già venuti a galla in queste ore. In particolare, la prima a farsi avanti di sua spontanea volontà è Vera Gemma che reduce del successo dell’isola dei Famosi 2021 è pronta a mettersi in gioco come ‘fenomeno da reality’ anche nei mesi prossimi nella casa di Cinecittà.

Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria?/ "Prima volta un coetaneo.."

Gabriel Garko al Grande Fratello Vip? Barbara Bouchet e Anna Oxa con lui

Dall’altro lato, però, abbiamo i possibili concorrenti al vaglio della produzione e, in particolare, circolano sul web i rumors su tre importanti nomi ovvero quello di Gabriel Garko, Barbara Bouchet e Anna Oxa. Il gossip è esploso a Ogni Mattina alla presenza di una delle regine del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, che ospitando in studio Santo Pirrotta, ha voluto dire la sua a riguardo parlando proprio della prossima edizione ed iniziando proprio da Gabriel Garko. Dopo un lungo periodo di assenza l’attore ha voluto usare proprio la partecipazione di Adua del Vesco al programma per fare il suo coming out e non è detto che non vi torni proprio per sviscerare la questione legata alla sua vita, soprattutto adesso che suo padre è morto e si trova ad elaborare questo lutto. Dall’altra parte si parla anche di Anna Oxa, anche se sarà difficile tenerla ancorata a regole e binari, e poi l’amata Barbara Bouchet anche se in passato ha un po’ detto no a questa sorta di reality, avrà cambiato idea?

LEGGI ANCHE:

Rosalinda Cannavò "Gabriel Garko? Ogni volta piango"/ "Su Dayane Mello e Balotelli.."Rosalinda Cannavò/ "Andrea Zenga? Non è un amore finto. Capisco i pregiudizi ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA