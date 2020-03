Gabriel Garko dimentica Gabriele Rossi?/ Foto: a pranzo con un nuovo amico

Gabriel Garko ha un nuovo amico? L’attore è stato immortalato dai paparazzi mentre passeggia per le strade di Roma in compagnia di un ragazzo sconosciuto con cui sembra esserci la complicità di due amici. A pubblicare le foto è il settimanale Chi secondo il quale il ragazzo la cui identità è, per il momento, è sconosciuta, avrebbe preso il posto di Gabriele Rossi. Da un po’, Gabriel Garko e Gabriele Rossi non si fanno vedere più insieme e, secondo alcuni rumors, l’amicizia tra i due potrebbe essere in crisi. Gabriele, infatti, era stato beccato insieme a Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor. La notizia aveva scatenato il gossip su un presunto allontanamento da Gabriel Garko con cui era tornata la pace come dimostrano alcune foto pubblicate sempre da Chi nel numero di qualche settimana fa. Oggi, però, la notizia della presenza di un nuovo amico accanto a Gabriel Garko ha scatenato nuovamente i rumors.

GABRIEL GARKO E GABRIELE ROSSI, TUTTO FINITO? SPUNTA UN NUOVO AMICO

Gabriel Garko ha sempre definito Gabriele Rossi un “amico speciale”. Ospite di Domenica In, lo scorso ottobre, parlando del legame con Gabriele Rossi, Garko aveva dichiarato: “Gabriele è un amico speciale” – per poi aggiungere – “Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato su una scelta all’interno delle mura di casa mia”. Le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno riacceso i riflettori sulla vita privata di Garko che, tuttavia, preferisce restare in silenzio e non commentare.

