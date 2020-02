Gabriel Garko e Gabriele Rossi, è finita?/ Tra i due attori spunta Lorenzo Licitra…

Gabriel Garko e Gabriele Rossi non stanno più insieme. Lo rivela Spy, secondo cui il rapporto tra i due attori è giunto al capolinea. «Gabriele Rossi questa volta balla da solo», scrive il settimanale. Il riferimento è all’ultimo avvistamento dell’ex gieffino: «Cosa ci faceva pochissimi giorni fa alla Balera dell’Ortica a Milano?». Con lui non c’era “l’amico del cuore” Gabriel Garko, ma tanti nuovi amici. Tra l’altro proprio Garko ha scritto «Buon San Valentino a tutti…» ieri su Instagram, ma ha trovato la risposta di Eva Grimaldi, felicemente sposata ora con Imma Battaglia. Rossi invece resta al centro del gossip in questi ultimi giorni. Sulle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini sono apparsi alcuni scatti rubati all’attore in compagnia di Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor. I due sono stati visti per le strade di Milano, ma sono stati anche paparazzati ad una serata al Teatro La Scala e ad una cena di beneficenza.

GABRIEL GARKO E GABRIELE ROSSI, È FINITA? IL GOSSIP SU LORENZO LICITRA…

Lorenzo Licitra è apparso a suo agio mentre fotografava l’amico Gabriele Rossi in piazza Gae Aulenti. L’attore nell’ultimo periodo era sembrato molto legato al collega Gabriel Garko, ma ora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra aver ritrovato la felicità lontano da lui. Il settimanale Chi ha parlato di una bella intesa con il cantante. I due ragazzi sono stati visti entrare in un portone che sembrerebbe essere l’ingresso della casa di Lorenzo Licitra. Poi sono stati avvistati in centro due giorni dopo. Da qui voci e rumors riguardo un presunto avvicinamento sentimentale tra i due. «In ciò che sembriamo veniamo giudicati da tutti; in ciò che siamo da nessuno», scrive il cantante nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Gabriele Rossi invece ha condiviso una Instagram Story a pranzo, mentre era in attesa appunto di mangiare con un amico. Il mistero dunque si infittisce…





