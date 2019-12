Gabriel Garko e Gabriele Rossi/ Fede al dito e presentazioni in famiglia?

Il matrimonio c’è stato oppure no? I due sono fidanzati? Il gossip continua ad impazzare e i pettegolezzi rimbalzano da una parte all’altra tant’è che ancora oggi non si capisce davvero se tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi sia davvero del tenero oppure no. In molti scatti i due sono apparsi insieme in vacanza, in alcuni locali e anche fuori dalla casa che, sembra, abitano insieme. I pettegolezzi su una loro possibile liason vanno avanti ormai da un po’ ma tutto si è amplificato quando i due sono stati avvistati con quella che sembra essere la stessa fede nuziale. Sulla questione tutti tacciono e lo stesso Gabriel Garko, un paio di volte in tv, non è sceso in dettagli rivelando però che Gabriele Rossi è una persona importante nella sua vita e, ultimamente, di aver tolto anche la fede perché un po’ in crisi con la sua metà. Lui stesso ha ammesso che l’altra persona aveva ancora la fede al dito e questo lasciava ben sperare in un lieto fine, quello che i paparazzi di Chi forse hanno svelato nel loro nuovo numero.

GABRIEL GARKO E GABRIELE ROSSI, CENA IN FAMIGLIA?

In particolare, Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati paparazzati a cena insieme ma non ad un tavoli da soli ma in compagnia di famiglia e amici e, in particolare, il biondino ha portato il suo amico speciale a mangiare la pizza nel ristorante gestito dai loro genitori quasi come se fossero delle presentazioni ufficiali in famiglia. A completare il quadretto ci hanno pensato le amiche Eva Grimaldi e la consorte Imma Battaglia che spesso sono avvistate in loro compagnia. Ma le novità non finiscono qua perché le foto mostrano anche che Gabriel Garko ha di nuovo indossato la fede. Allarme e crisi rientrate?

