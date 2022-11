Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le Stelle/ Come va dopo l’infortunio?

Gabriel Garko e Giada Lini, Ballando con le Stelle

Viene riconosciuto alla coppia Gabriel Garko e Giada Lini molto talento, nelle coreografie mancano però diverse prese che l’attore non può fare a causa del braccio fuori uso, ma questo non penalizza le loro performance a Ballando con le stelle. Qualche utente non ha gradito le parole di Selvaggia quando ha detto che nel ballare l’attore ha un’espressività che non ha mai avuto nella recitazione. È l’unico che ha il senso del ritmo e sa interpretare la musica che sente. Per molti Garko è il vincitore di quest’anno e sperano che il suo infortunio non diventi un problema da costringerlo a lasciare lo show. Con un solo braccio riesce a fare cose che vanno oltre ogni aspettativa. Ha un portamento molto elegante.

Qualche fan non ha apprezzato che l’esibizione di Garko sia stata fatta quasi alla fine del programma e oltretutto con lo stop del telegiornale e della pubblicità, ma con pazienza è riuscito lo stesso a portare a casa un’ottima performance. I follower sperano in una pronta guarigione perché vorrebbero vederlo ballare con tutte e due le braccia e tornare a fare le prese. Fino ad oggi ha regalato delle belle emozioni e in molti fanno il tifo per lui.

Gabriel Garko alza bandiera bianca?

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Gabriel Garko, compagno di squadra di Giada Lini, è sceso di nuovo in pista con il tutore al braccio per l’infortunio avuto giovedì scorso durante le prove. Nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e non potrà togliere il tutore prima di 25 giorni. Nel frattempo potrà continuare a preparare le coreografie senza prese e con figure che non vadano a peggiorare la situazione dell’arto. Sabato ha portato in pista un Moderno. Carolyn è rimasta affascinata dalla coreografia. Giada Lini è riuscita a sfruttare il più possibile le capacità di Gabriel che ha un modo naturale di muoversi, è molto fluido anche con un braccio legato. È riuscito a portare in pista tante cose senza perdere un movimento. Giada è stata brava a costruire tutta la coreografia adattandola al suo allievo, consapevole di avere un braccio fuori uso.

Per Selvaggia, l’attore nel ballare ha trovato un’espressività che non ha mai avuto nella recitazione, non è stata un’offesa, ma un modo per dire che con il corpo Gabriel comunica meglio che con il resto. Alla fine ha conquistato 45 punti.

Distaccamento del tendine di un bicipite

Durante le prove a Gabriel Garko gli si è staccato il tendine del bicipite, ha sofferto un immenso dolore, ma l’importante in quel momento è stato rimanere in gara. Le difficoltà secondo l’attore vanno affrontate, dopo si rende conto di cosa è successo e si fa prendere dal panico, ma al momento non ci pensa. Se gli è successo questo incidente un motivo ci sarà e lo scoprirà più avanti, per ora l’unico desiderio è arrivare alla fine.

Ballando con le Stelle è un’avventura che non pensava essere così divertente e ci tiene a portarla a termine. Giada si è accorto che Gabriel è timoroso, ma affronteranno la paura insieme e in maniera positiva. Lui si sente sicuro quando non ha incertezze, alle prime avvisaglie subentra il panico. Lo spettacolo va avanti e questa è la prova che non deve arrendersi.











