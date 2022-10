Gabriel Garko e l’incidente prima di Sanremo nel 2016/ “Avuto paura di non farcela”

Gabriel Garko e l’incidente spaventoso del 2016: “Ho avuto paura di non farcela”

Forse non tutti sanno che nel 2016, poco prima del Festival di Sanremo, Gabriel Garko è stato vittima di un incidente terribile, causato da un’esplosione verificatasi nella casa in cui risiedeva. “Nella vita ho sempre odiato due cose: la claustrofobia e l’idea di bruciare vivo”, ha raccontato recentemente a Verissimo, a proposito di quell’episodio che gli provocò un brutto spavento.

Riccardo, ex fidanzato Gabriel Garko/ "Vivevamo insieme, ma era situazione falsata"

“Mi sono trovato in queste due situazioni nello stesso momento”, ha ricordato l’attore, che poi fu dimesso con una prognosi di dieci giorni. Quello choc, fortunatamente, è stato superato, anche perché Gabriel dice di ricordare poco di quel momento di paura.

Gabriel Garko e il ricordo confuso dell’incidente: “Mi liberai da solo”

“Sono riuscito a liberarmi da solo, ma quel momento non lo ricordo più”, le parole dello showman piemontese, che però ha ammesso di aver avuto paura di morire. “È stata un’esperienza decisamente poco piacevole“. Come dicevamo, comunque, il peggio è decisamente alle spalle. Di acqua sotto i ponti da allora ne è passata e ieri sera, sabato 8 ottobre, lo abbiamo visto allegro e spensierato sul palco di Ballando con le Stelle in veste di concorrente. “La serenità è una delle cose più importanti e l’ho trovata anche da solo. Da lì ho capito che è importante godersi l’oggi”, ha detto.

Isabella Garchio e Claudio Oliviero, padre e madre Gabriel Garko/ "Genitori stupendi"

LEGGI ANCHE:

GABRIEL GARKO BACIA GIADA LINI A BALLANDO CON LE STELLE/ Giuria innamorata: "Belli e poetici!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA