Gabriel Garko e Manuela Arcuri/ La verità sulla loro storia d’amore: era tutto finto?

Gabriel Garko e Manuela Arcuri sono tra gli ospiti della puntata di domenica 6 dicembre di Live Non è la d’Urso. Dal momento in cui l’attore ha fatto coming out nella Casa del Grande Fratello Vip, svelando di aver avuto storie d’amore, dunque, non vere in passato, tutte le più note ex di Garko sono tornare sotto i riflettori e, tra queste, ovviamente anche la Arcuri. Era il 2009 quando i due si avvicinarono sul set de Il peccato e la vergogna, nota fiction andata in onda su Canale 5. La loro relazione fu intensa ma fu fugace. L’attrice, oggi legata felicemente a Giovanni di Gianfrancesco e madre di un bambino, Mattia, ha già in qualche modo detto la sua in merito alla storia con Garko, smentendo chi si sia trattato di una farsa. Anzi, Manuela ha sottolineato che il suo è stato vero amore nei suoi confronti.

Manuela Arcuri: “ero innamorata di Gabriel Garko”. Qual è la verità?

A Verissimo, meno di un mese fa, Manuela Arcuri ha infatti dichiarato che: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino – ha dichiarato l’attrice, 43 anni -. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo.” ha aggiunto. La Arcuri ha così ricordato la relazione con Gabriel Garko ma di non aver notato falsità nei comportamenti dell’attore: “non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata.” ha sottolineato. Per poi concludere: “Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera.” Quali saranno invece le parole di Gabriel Garko?



