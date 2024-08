Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco, un imprenditore romano di cui si conoscono pochissime informazioni e totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e della televisione. Proprio l’attrice parlando del marito ha confessato: “Giovanni non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”. Parole importanti quelle pronunciate dalla showgirl che in passato ha vissuto tormentate relazioni e storie d’amore con personaggi dello star system finite in pasta ai settimanali di gossip.

Giovanni Di Gianfrancesco, marito Manuela Arcuri/ L'attrice: "siamo super-collaudati"

Con Giovanni è tutto diverso, visto che l’imprenditore romano si è innamorato di Manuela e non dell’attrice o personaggio famoso e da 12 anni sono oramai inseparabili. Il loro primo incontro? Nel 2010 grazie ad un amico in comune durante una cena al buio conclusasi nel migliore dei modi!

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: genitori bis?

Dopo la nascita del primo figlio Mattia, Giovanni Di Gianfrancesco e la moglie Manuela Arcuri stanno pensando di allargare la famiglia? Al momento l’attrice non sembra intenzionata ad avere un secondo figlio, ma dopo le seconde nozze a sorpresa tutto è possibile. L’attrice, infatti, ha sposato nuovamente il marito e compagno di vita con una cerimonia celebrata in Italia nella splendida cornice del Castello Odescalchi.

A ruota libera, Rete 4/ Trama e cast della commedia di Vincenzo Salemme, oggi 25 marzo 2024

Nessun secondo figlio all’orizzonte per la coppia che l’8 maggio del 2014 ha accolto il primogenito Mattia che ha cambiato la vita dell’attrice che durante un’intervista rilasciata alla stampa ha dichiarato: “Avere un figlio mi ha aiutato a staccarmi da me”.