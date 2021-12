Gabriel Garko, ex fidanzato di Eva Grimaldi/ “Tra noi mancava solo il ses*o”

Forse non tutti sanno che in passato Gabriel Garko è stato sposato con l’attrice Eva Grimaldi e, più recentemente, è stato fidanzato con Gabriele Rossi. Quest’ultimo, nonostante la rottura, ha mantenuto un ricordo positivo della sua storia d’amore con Garko e ritiene che i loro rapporti siano ottimi e amichevoli. Al punto che il ballerino, da buon amico, si è detto sinceramente preoccupato per le prospettive di carriera del suo ex compagno Gabriel Garko. A suo dire, da un po’ di tempo a questa parte, l’attore sarebbe stato messo da parte.

“Il mondo del lavoro lo ha messo da parte – racconta – Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia”. Ecco perché “voglio sentirlo, per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”, ha aggiunto.

Gabriel Garko e la sua storia d’amore con Eva Grimaldi

Per quanto riguarda la relazione con Eva Grimaldi, Gabriel Garko ha sempre speso parole al miele. Anche se entrambi, dopo il coming out dell’attore, hanno ammesso di aver organizzato tutto a tavolino: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – aveva raccontata Eva Grimaldi sulle pagine del settimanale Chi -. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.

Un legame intenso e comunque sincero, come ribadito poi da Gabriel Garko nel corso di un’ospitata a Verissimo: “Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme – aveva raccontato l’attore -. Siamo stati una coppia a tutti gli effetti, mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale”.





