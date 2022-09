Gabriel Garko malattia: “Ho problemi alla tiroide”/ Il dramma in aereo e le conseguenze: “Volto gonfio e…”

Gabriel Garko malattia: i problemi alla tiroide e il volto gonfio

Era il 2015. Gabriel Garko è ospite di Giletti a L’Arena, un appuntamento concordato da un po’ come farà poi sapere l’attore. Garko si presenta in studio e appare subito diverso: il volto, gonfio in modo evidente, spicca sul resto. Lui non fa commenti ma il web si. C’è chi inizia a chiedersi cosa gli sia accaduto, chi lo definisce ‘irriconoscibile’ e chi lo accusa di aver esagerato col bisturi. Fiume di critiche con le quali Garko farà poi i conti nei giorni successivi fino a quando deciderà di svelare la verità dietro quel gonfiore: una malattia.

Gabriel Garko, 50 anni di vita e 30 anni di carriera/Matia Emme é il nuovo fidanzato?

Deciso a fare chiarezza e rispondere agli haters, Gabriel Garko scrive una lettera pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni in cui racconta cosa gli è accaduto. “Sei su un aereo e improvvisamente il tuo cuore prende a battere all’impazzata. Il panico ti assale, fatichi a respirare, ti manca l’aria. – racconta nella lettera – Il medico che consulti, appena metti i piedi a terra, te lo conferma: questa volta la fortuna, invece che una carezza, ti ha dato un bel calcio in culo. ‘Lei ha un problema di salute'”.

Claudio e Isabela, genitori Gabriel Garko/ La malattia del papà e la reazione all'omosessualità dell'attore

Gabriel Garko tra accuse e problemi di salute: come sta oggi?

La spiegazione di Gabriel Garko inizia così e prosegue raccontando l’inizio dei gonfiori al viso, problema che capita spesso, anche quando è sul set; poi la diagnosi del medico: “ti dicono che hai problemi alla tiroide. Per carità, niente di grave, basta tenere tutto sotto controllo. Bisognerà riequilibrare i valori ma nel frattempo sembro una fisarmonica: gonfio – sgonfio – gonfio.”. Oggi è un problema di salute che l’attore riesce a tenere sotto controllo grazie a cure mirate ma, al tempo, dovette far fronte a numerose accuse sui social, tanto da raccontare: “[…] non avevo fatto i conti con i professionisti dell’odio, quelli che per mangiare devono sparare fango su un personaggio pubblico con l’intento di distruggerlo. Faccio questo lavoro da molti anni eppure sono rimasto senza parole davanti a tanto furore mediatico.”

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko, il coming out e il fidanzato Mattia Emme/ "Io gay? Un segreto durato quanto un ergastolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA