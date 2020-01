Gabriel Garko nel cast de Il Cantante Mascherato?/ Alcuni indizi fanno pensare che…

Gabriel Garko possibile concorrente de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci? Il programma di Rai1 debutta questa sera portando sul palco una serie di vip e volti noti che canteranno con addosso una maschera che eviterà al pubblico di riconoscerli, che tra questi ci sia davvero il bell’attore? Secondo alcuni rumors sembra proprio di sì almeno alla luce di quello che sta succedendo sul suo profilo Instagram ormai da qualche settimana. La conduttrice ha rivelato che i vip arriveranno con il casco in studio e che non sarà possibile vederli per capire di chi si tratta ma secondo Il Messaggero sembra che i primi indizi ci siano stati proprio sui social dove Gabriel Garko ha fatto una sorta di pulizia togliendo alcune foto e lasciandone altre e, soprattutto, sparendo nel nulla lasciando a secco i suoi fan da nuove foto e storie.

GABRIEL GARKO NEL CAST DE IL CANTANTE MISTERIOSO?

Proprio su Il Messaggero si legge: “Nel frattempo i rumors si fanno sempre più numerosi, e secondo molti c’entra qualcosa il fatto che il suo nome venga indicato tra i probabili partecipanti de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma presentato da Milly Carlucci…. Uno di questi potrebbe essere proprio Gabriel Garko”. Già in passato la conduttrice avrebbe voluto l’attore nel cast di Ballando con le stelle ma non ha mai ottenuto quello che voleva, che sia davvero questa la volta giusta? Alla fine sembra proprio che lo scopriremo stasera solo se il concorrente verrà eliminato perché sarà a quel punto che Gabriel Garko (se confermato) potrà togliere la sua maschera. Sbirciando sui social, invece, si parla di alcuni avvistamenti a Firenze proprio insieme a Gabriele Rossi. Dove sta la verità?

