Il Cantante Mascherato/ Milly Carlucci, otto maschere e nessun indizio

Appuntamento imperdibile con Aspettando il Cantante Mascherato, lo speciale di approfondimento in onda nel primo pomeriggio di Rai 1 che ripercorre il dietro le quinte di uno degli show più attesi della nuova stagione. Il format, nato per soddisfare le piccole curiosità di un programma che per i palinsesti italiani è una vera e propria novità, mostrerà come lo staff si sta preparando alla realizzazione dell’evento. Milly Carlucci e la sua squadra di lavoro puntano infatti a ottenere il meglio dal nuovo format, replicando il successo che ha ottenuto negli Stati Uniti, dove The Masked Singer è giunto alla sua terza edizione. Ma qual è il segreto che ha spinto Rai 1 a puntare tutto su un programma così innovativo? A quanto pare, la risposta potrebbe risiedere nel meccanismo della gara, che vedrà otto vip, tutti determinati a sfidarsi in un duello di canto, esibirsi indossando otto diverse maschere, senza svelare la loro identità.

IL CANTANTE MASCHERATO: LE MASCHERE E LA GIURIA

Aspettando il Cantante Mascherato, scopriamo quali sono i piccoli indizi che Milly Carlucci ha seminato per scatenare la curiosità dei tanti telespettatori. Partiamo innanzitutto dalle maschere, che sono in tutto otto e rappresentano, principalmente, degli animali. Si parla del mastino napoletano, del leone, del pavone, del barboncino, del coniglio, ma non mancano anche il mostro, l’angelo e l’unicorno. La conduttrice, così come il suo staff, negli ultimi giorni ha tenuto a precisare che le maschere non sono in alcun modo collegate ai personaggi che le indossano, di conseguenza è del tutto inutile cercare di individuare in esse qualche indizio che possa svelare l’identità dei cantanti mascherati. A un passo dalla prima puntata, inoltre, Milly Carlucci ha già reso nota la giuria che dovrà sentenziare, puntata dopo puntata, sull’esito della gara: stiamo parlando di Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e il volto di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA