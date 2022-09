Gabriel Garko: “Sono single e felice”/ “Diventare padre? Non lo escludo…”

Gabriel Garko a “Verissimo” ha parlato anche della sua situazione sentimentale, confessando di non essere più innamorato di nessun uomo. Una rivelazione choc, dal momento che l’ultima volta che l’attore aveva parlato con Silvia Toffanin in diretta su Canale 5, aveva detto di avere una relazione con una persona più giovane: “Oggi sono comunque felice, ma non accompagnato. Sono single. Quando capisci di stare bene da solo, può iniziare qualcos’altro. Ho avuto storie molto importanti nella mia vita, mi sono innamorato. Forse però, arrivati a un certo punto, innamorarsi diventa un po’ più difficile. Quando cerchi una persona al tuo fianco, la cerchi per motivi ben precisi: a me non interessa più solo il fattore estetico, sono importanti molte altre cose”.

Nel prosieguo della sua intervista a “Verissimo”, Gabriel Garko ha evidenziato anche la possibilità di avere figli: “Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa che non escludo in assoluto. Per l’uomo è diverso, anche a 50 anni si può avere un figlio. Per ora è un pensiero che rimane là”. Garko ha mai pensato al matrimonio? “In verità no, non ci ho mai pensato, è un pensiero che viene quando si incontra la persona giusta”.

