Gabriel Garko, il coming out e il fidanzato Mattia Emme/ “Io gay? Un segreto durato quanto un ergastolo”

Gabriel Garko e il coming out in diretta televisiva: “Questo segreto è stato una condanna durata 30 anni”

Era il 2020, al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco – poi diventata anche artisticamente Rosalinda Cannavò – raccontava la sua vita, i drammi vissuti, il rapporto con Gabriel Garko e accennava a situazioni non proprio veritiere vissute. In prima serata arriva, proprio durante una sorpresa alla Cannavò, l’annuncio inaspettato ma, in qualche modo da tempo atteso, di Gabriel Garko: “Sono gay”. Un segreto che lui stesso definisce ‘di Pulcinella’, perché il sospetto c’era da tempo, tra avvistamenti finiti sui principali magazine di gossip e strane storie d’amore del passato con donne che lasciavano domande e sospetti.

Gabriel Garko, 50 anni di vita e 30 anni di carriera/Matia Emme é il nuovo fidanzato?

Adua, d’altronde, era proprio una di queste: la loro storia era finta, così come quelle precedenti avute da Garko. “Sono gay da sempre. – dichiarò l’attore in diretta su Canale 5 tra le lacrime, leggendo una lettera rivelatrice in cui raccontava – Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa ‘condanna’: quasi un ergastolo“.

Gabriel Garko malattia: "Ho problemi alla tiroide"/ Il dramma in aereo e le conseguenze: "Volto gonfio e…"

Mattia Emme, chi è il fidanzato di Gabriel Garko

Un ergastolo che oggi è definitivamente ‘scontato’, visto che Gabriel Garko vive la sua vita amorosa senza più remore, senza nascondersi. E di amori ufficiali, questa volta veri, ci sono stati in questi ultimi anni. C’è stata una storia importante con Gabriele Rossi mentre oggi nella sua vita ci sarebbe un nuovo fidanzato. Lui è Mattia Emme e sarebbe stato proprio l’attore a ‘ufficializzare’ la loro storia d’amore postato su Instagram uno scatto che li vedeva insieme, fianco a fianco, a casa, seduti sul divano. La stessa foto è stata poi ripostata da Mattia sul suo profilo Instagram. Questa volta però Gabriel preferisce vivere questa storia lontano dai riflettori e dal gossip, godendosi la vita privata col suo Mattia.

LEGGI ANCHE:

Claudio e Isabela, genitori Gabriel Garko/ La malattia del papà e la reazione all'omosessualità dell'attore

© RIPRODUZIONE RISERVATA