Gabriel Soares è tra i campioni italiani in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, la XXXIII dei Giochi in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Il campione brasiliano, naturalizzato italiano, si gioca la vittoria finale nella gara di doppio pesi leggeri alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con il collega Stefano Oppo. Proprio a Parigi, per la precisione a Vaires-sur-Marne, Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno dato prova del loro talento con una prova di canottaggio importante chiudendo la semifinale al primo posto in 6’22″85, davanti a Grecia e Norvegia. Ora durante la gara finale per la medaglia d’oro, i due campioni azzurri dovranno giocarsela con Irlanda, Svizzera e Repubblica Ceca. Chi vincerà?

Nell’attesa di scoprire se i due canottieri italiani riusciranno a portare a casa la medaglia d’oro, conosciamo meglio Gabriel Soares, canottiere nato in Brasile, ma cresciuto con la mamma sul Lago di Como. A soli 8 anni si trasferisce a Bellagio dove dimostra sin da bambino un grande talento per gli sport.

Chi è Gabriel Soares, il canottiere alla sua prima Olimpiade a Parigi 2024

Gabriel Soares prima di approdare al canottaggio pratica diversi sport: dalla pallacanestro al nuoto passando per il ciclismo e il judo. Il canottaggio, però, diventa prima la sua disciplina e poi la sua professione e sin da subito dimostra un grandissimo talento conquistando importanti vittorie nelle categorie giovanili e da senior. La grande occasione arriva quando viene chiamato a sostituire Pietro Willy Ruta come compagno di Stefano Oppo nel doppio maschile pesi leggeri potendo così partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per Soares, classe 1997, si tratta del suo debutto a cinque cerchi alla Olimpiadi di Parigi 2024 e la coppia promette davvero bene, visto che si è conquistata la finale. Dopo il raduno di Piediluco, Soares ha dichiarato: “siamo pronti dentro di noi stessi e non solo in barca. Questa ritengo sia la cosa più importante, perché credere in noi stessi è il presupposto essenziale per compiere un’impresa. Ci sentiamo molto bene fisicamente e veniamo da una stagione straordinaria, seguendo un percorso in continua crescita. Con la qualificazione ottenuta direttamente ai Mondiali 2023, abbiamo potuto lavorare tranquillamente tutto il periodo invernale. Siamo i campioni in carica del circuito Coppa del Mondo e vice campioni europei. Credo che meglio di così non potrebbe essere”.