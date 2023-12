Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island nel video musicale di Manuel/ C’è anche Corona

Nuova esperienza per Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: da Temptation Island alla videoclip musicale con Manuel

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023 sono tra i protagonisti nel video musicale di Manuel, giovane cantante neomelodico. Durante il loro percorso nel reality sentimentale condotto da Filippo Bisciglia, la coppia originaria di Scafati aveva suscitato l’interesse del pubblico. Inizialmente, sembrava che per i due non ci fossero tante speranze, con Giuseppe che aveva mostrato interesse per una tentatrice, mettendo a serio rischio la sua storia d’amore.

Tuttavia, nel corso del programma, la coppia ha affrontato le sfide e ha deciso di continuare la loro relazione alla larga delle telecamere. Oggi tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara le cose proseguono per il meglio, come dimostra la loro partecipazione nel video musicale di Manuel.

La storia d’amore tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ha ispirato la canzone di Manuel? Nel video c’è anche Fabrizio Corona

Il video della canzone “Voglio a essa e voglio pure a te” sembra essere ispirata alla loro storia d’amore. Le prime sequenze del brano mostrano Gabriela e Giuseppe in conflitto a causa di una relazione di quest’ultimo con un’altra donna. Manuel ha anticipato il video ufficiale, rivelando una trama che pare proprio ispirata all’esperienza della coppia a Tempatiton Island.

La presenza di Fabrizio Corona nel video aggiunge un elemento curioso alla clip e, inevitabilmente, alimenta l’interesse attorno a questa canzone e, anche, attorno alla storia d’amore tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, resa pubblica attraverso l’avventura a Temptation Island. “Il passato lasciamolo alle spalle”, avevano detto i due durante l’ultimo falò che li ha visti poi uscire insieme felici e contenti.











