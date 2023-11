Gabriela e Giuseppe di Temptation Island si sono lasciati?/ Crisi a un passo dalle nozze: “Vive solo per se…”

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023 si sono lasciati?

Sarebbe finita tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. La coppia, tra le più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, è finita nel mirino del web dopo una serie di sfoghi pubblicati dalla ragazza su Instagram. Durante la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, Gabriela era stata sul punto di lasciare Giuseppe, reo di averla tradita e trattata con poco rispetto. Eppure la ragazza è poi tornata sui suoi passi di fronte al pentimento di lui, accompagnato da lacrime e promesse.

Tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che a Uomini e Donne, durante l’ospitata di qualche mese fa, Giuseppe ha chiesto a Gabriela di diventare sua moglie, proposta da lei accettata. Proprio quando i preparativi erano finalmente iniziati, arriva la notizia della possibile rottura.

Gabriela Chieffo, stoccate social a Giuseppe Ferrara: matrimonio sfumato?

A lanciare l’allarme alcuni post pubblicati da Gabriela su Instagram, che sembrano essere delle stoccate a Giuseppe. Nella prima storia su Instagram ha scritto: “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi”. A queste parole Chieffo ha poi aggiunto: “Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso”. E ha concluso così: “Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita”. Frecciate che non sembrano lasciare dubbi sul destinatario e lasciano però molti punti interrogativi: cos’è accaduto? Il loro è un addio definitivo o solo un altro momento di crisi?

