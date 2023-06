Gabriela e Giuseppe stanno fingendo a Temptation Island 2023?/ Segnalazione choc: “In crisi? Conosco lei e…”

Gabriela e Giuseppe stanno fingendo a Temptation Island 2023? Arriva la prima segnalazione

Le riprese di Temptation Island 2023 sono iniziate ormai da qualche giorno, le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova sono state rese note al pubblico, e intanto giungono le prime anticipazioni e segnalazioni. È dai social che arriva l’indiscrezione che mette in discussione la veridicità di una delle coppie partecipanti. Loro sono Gabriela e Giuseppe, che si sono presentati alle telecamere di Temptation spiegando di essere in crisi dopo sette anni insieme a causa di alcuni comportamenti del ragazzo.

Gabriela ha raccontato di aver scoperto che Giuseppe si era iscritto ad un sito di incontri, utilizzando però il suo numero di cellulare, cosa che ha portato la ragazza a scoprire tutto. Da lì l’inizio di una crisi che li ha portati a decidere di tentare l’ultima carta a Temptation Island.

Gabriela e Giuseppe fingono la crisi? La segnalazione prima di Temptation Island

Dopo la pubblicazione del video della coppia, è però giunta una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano, da lei poi resa pubblica attraverso il suo profilo Instagram. L’utente, nella sua segnalazione, fa sapere di conoscere la ragazza e svela che la coppia non è realmente in crisi, ma avrebbe fatto tutto per ottenere visibilità. Questo il messaggio reso pubblico: “Gabriela e Giuseppe stanno benissimo insieme. Si fa di tutto per apparire oggi giorno. Che tristezza, sono del mio paese e lei è proprio la mia estetista”. La segnalazione ha dunque acceso i primi sospetti del web sulla coppia, finita dunque nel mirino dei telespettatori prima ancora dell’inizio di Temptation Island 2023.

