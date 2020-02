Gabriele Benetti, compagno Alice Sabatini/ San Valentino sulla neve

GABRIELE BENETTI, SAN VALENTINO SULLA NEVE CON ALICE SABATINI

Gabriele Benetti è uno dei cestisti italiani più conosciuti degli ultimi anni. E non solo, perchè nella vita privata è legato a Alice Sabatini, l’ex Miss Italia. La sua presenza anzi ha fatto sì che la cestista e modella riuscisse a superare uno dei periodi più difficili della sua vita, dove la depressione e una dieta sbagliata l’hanno portata in ospedale. L’amore di Gabriele è stato essenziale perché Alice riuscisse a riprendersi: “Mi ha fatto sentire bella, nonostante i chili in più”, ha rivelato lei a Diva e Donna. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Alice Sabatini sarà ospite di ItaliaSì: parlerà anche del fidanzato? Non è escluso, soprattutto perché ieri la coppia ha vissuto un magico San Valentino. Lo scopriamo su Instagram, dove troviamo una foto dei due fidanzati abbracciati e mentre si guardano teneramente negli occhi. Lei, scarponi da sci ai piedi, sorride felice mentre guarda il campione di basket. I due si trovano tra l’altro a Livigno.

LE PAROLE DELL’EX MISS ITALIA

Gabriele Benetti ha conquistato subito il cuore di Alice Sabatini, tanto che non ha esitato a diventare il suo fidanzato. Campione di basket lui e ex Miss lei, insieme formano una coppia perfetta e lo dimostra anche il fatto che entrambi siano riusciti a superare uno dei momenti più difficili per la cestista. Finita in ospedale per via di una dieta sbagliata, Alice ha parlato tempo fa a Diva e Donna del suo amore con Gabriele: “Fin da subito abbiamo deciso di andare a convivere a Roma: è stato molto naturale. All’inizio avevo un po’ di paura ma ho capito che lui è l’uomo della mia vita”. La Sabatini però ha deciso di mettere subito in chiaro le cose: non sarebbe mai stata una casalinga. La loro coppia sembra funzionare anche per via del carattere simile, perché ridono molto e scherzano su ogni cosa. “Anche se io sono quella sbadata e casinista che combina guai, mentre lui è più calmo, non si arrabbia mai e mi consiglia su tutto”, aggiunge, “ci completiamo”. Il loro segreto? Gabriele e Alice non amano solo lo sport, ma anche i viaggi. Non amano rimanere sempre nello stesso posto e adorano sia il mare che la montagna.

