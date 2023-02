Gabriele, chi è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi/ “Ragazzo perbene”

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: cosa fa oggi

Se Camilla e Saverio sono i figli che Maurizio Costanzo ha avuto dal matrimonio con con Flaminia Morandi, Gabriele è l’unico figlio del giornalista e Maria De Filippi. Gabriele Costanzo è stato adottato nel 2004, quando aveva 12 anni. Un affetto grande, consolidatosi col tempo, man mano che il ragazzo ha vissuto insieme a questi due grandi della TV italiana. “Sono orgoglioso, è un ragazzo perbene”, ha ammesso in passato Costanzo in una delle poche rivelazioni intime riguardanti suo figlio.

Di Gabriele, che non ama stare sotto i riflettori, sappiamo che oggi è giornalista e lavora all’interno della casa di produzione Fascino PGT messa in piedi proprio dai genitori. È fidanzato con Francesca Quattrini, fashion stylist di 23 anni che frequenta l’Istituto Europeo di Design e vive a Roma.

Gabriele Costanzo, le parole d’amore di Maria De Filippi: “Un figlio è un figlio”

Molto riservato Maurizio Costanzo sul suo ottimo rapporto col figlio Gabriele, più aperta invece sull’argomento la moglie Maria De Filippi. Di Gabriele la conduttrice in passato ha detto: “Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco. Crescendo, tuo figlio prende da te e tu rivedi un sacco di cose tue in lui: questo viene assolutamente naturale, è molto più naturale di quanto possa sembrare vedendolo da fuori. Oggi Gabriele è una persona onesta, sincera e buona.”

