Gabriele Cirilli, Tale e Quale Show con Francesco Paolantoni/ “Ne faremo delle belle”

Gabriele Cirilli torna a Tale e Quale Show: “Ne vedrete delle belle”

Ha il solito entusiasmo di sempre Gabriele Cirilli. Tale e Quale Show 2022 chiama e lui risponde, ovviamente. Quest’anno lo vedremo al fianco di Francesco Paolantoni, per una strana coppia che formerà il duo dei ‘Ripetenti’. L’attore comico non vede l’ora di cominciare e mettersi al lavoro, insieme al suo compagno di squadra che a sua volta vuole stupire, divertirsi e, perché no, vincere.

“Proporremo dei pezzi a due spaziando da Blanco-Mahmood e De Gregori-Dalla… ne faremo e ne vedrete delle belle!”, ha anticipato Cirilli in una recente intervista a Il Tempo, spiegando che con Paolantoni c’è un bel feeling. Fortissimamente voluto da Carlo Conti, Gabriele è uno dei concorrenti più attesi di quest’edizione. Con lui nel cast, di certo, non ci annoieremo.

Cirilli entusiasta: “Con Francesco Paolantoni bel feeling”

“C’è un bel feeling tra di noi, ma del resto come si fa a non avere feeling con un attore come vero come Francesco?”, ha detto a proposito di Paolantoni. Nel corso dell’intervista rilasciata alla vigilia del debutto, Cirilli ha ammesso di essere molto emozionato e carico per questo ritorno in Rai, alla corte di Carlo Conti. Il simpaticissimo Gabriele ha tanta voglia di mettersi al lavoro in questo autunno che lo ha già visto impegnato nel fortunato programma di Mara Maionchi, Nudi per la vita, uno show originale dedicato alla prevenzione e alla salute.

