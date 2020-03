Gabriele Costanzo figlio Maria De Filippi/ Lei: “con lui ho imparato a fare la mamma”

Schivo e riservato, Gabriele Costanzo, nonostante abbia due genitori importanti e ingombranti come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, resta un ragazzo con i piedi piantati per terra, preferendo lavorare dietro le quinte piuttosto che mettersi davanti alle telecamere che lascia volentieri a papà Maurizio e mamma Maria. Gabriele, tuttavia, ha scelto di lavorare comunque con i genitori collaborando nella casa di produzione della De Filippi, la Fascino. Pur essendo il figlio di Queen Mary, però, Gabriele non ha mai ricevuto sconti sul lavoro come ha dichiarato la stessa Maria De Filippi in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. «Ogni tanto mi arrabbio quando non è puntuale – ha confessato la conduttrice rivelando di trattare il figlio come tutti i dipendenti -. Non lo riprendo io, ma ci sono persone deputate a farlo. Quando non si svegliava al mattino per andare al lavoro lo svegliavo, adesso non lo sveglio più perché è giusto che prenda un cazziatone». Gabriele che spesso è dietro le quinte dei programmi della De Filippi come C’è posta per te e Amici, dunque, esattamente come è accaduto alla madre agli inizi della sua carriera, lavora duramente per dimostrare di saper fare il proprio lavoro e di occupare la propria posizione non perchè è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

GABRIELE COSTANZO INNAMORATO, MARIA DE FILIPPI SUOCERA DISCRETA

Non c’è solo il lavoro nella vita di Gabriele Costanzo che è felicemente fidanzato con una bellissima ragazza di cui condivide spesso le foto su Instagram. Con Francesca Quattrini, questo il nome della fidanzata di Gabriele Costanzo, Maria De Filippi non ha ancora un rapporto quotidiano. “Il nostro legame – ha dichiarato Maria in un’intervista rilasciata la scorsa estate a Oliviero Marchesi di Di Più.– è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto […] io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”. Sulla fidanzata del suo Gabriele: “L’ho vista – ha raccontato – una sola volta. Non sono una mamma impicciona […] Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”. Maria De Filippi, dunque, è una madre presente, ma non ingombrante. Per riuscirci, però, ha dovuto imparare anche sbagliando nel corso degli anni. «Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata – ha confessato – e quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme», ha confessato recentemente a Il Fatto Quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA