Gabriele Di Bello/ “Sono down, mica scemo” (Ognuno è perfetto)

Ha 25 anni Gabriele Di Bello, il protagonista della serie tv “Ognuno è perfetto”, in onda a partire da questa sera su Rai Uno. Lavora in un fast food ed è un campione di nuoto, avendo conquistato agli “Special Olympics Word Game” di Dubai una medaglia di bronzo per l’Italia nei 50 metri stile libero. Gabriele, come anticipato, è però anche un attore: la recitazione è una delle sue passioni più grandi e nulla, davvero nulla lo può fermare. Neppure la sindrome di Down che lo accompagna dalla nascita e con la quale lui convive con estrema leggerezza: “Sono down, mica scemo”, risponde a chi talvolta eccede in prudenza verbale nei suoi confronti. Nella fiction interpreta Rick, un ragazzo down, dalla sensibilità acuta e con gli stessi grandi desideri che hanno tutti, che persegue con determinazione e ostinazione. Fin da subito si fa voler bene dai colleghi della fabbrica di cioccolato nella quale viene assunto, grazie alla sua generosità. Avverte tuttavia difficoltà nel sentir pronunciare la parola “down” e va in crisi per le delusioni d’amore, motivo per cui ha inizialmente paura di affezionarsi. Si innamorerà però di Tina, per cui sarà portato a sfidare i limiti della sua condizione, fino a guadagnare un ruolo da leader tra i suoi compagni di viaggio.

GABRIELE DI BELLO: “LA VITA È UN GIOCO”

Intervistato da “Sorrisi e Canzoni TV”, Gabriele Di Bello racconta del suo provino, al quale originariamente lui non doveva neppure prendere parte: “Ho semplicemente accompagnato la mia fidanzata Alice, ma quando Giacomo Campiotti, il regista, mi ha visto, non ha avuto esitazioni. Mi ha detto: ‘Rick sei tu! Un po’estroverso, ma con tutte le tue timidezze. E poi sei pigro come il nostro personaggio”. Sul set, poi, sono nate amicizie speciali, che vanno oltre il mero rapporto lavorativo e abbracciano la sfera emotiva di chi ne è coinvolto: “Lavorando a questa serie ho incontrato persone straordinarie. Il cast, la troupe e il produttore Alessandro Passadore, che noi chiamiamo Iban perché è quello che paga! Vorrei che questa fiction proseguisse almeno fino alla ventesima stagione”. Poi, una riflessione profonda: “La vita non è un film, la vita è un gioco. Ogni giorno ha un livello di gioco”. Il giovane auspica che la sua carriera davanti alla macchina da presa possa avere un prosieguo, in quanto “la vita dell’attore è bella” e “il mio lavoro al fast food è pesante, opero nel settore pulizie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA