Gabriele Esposito/ Dal presunto flirt con Mahmood al ritorno ad Amici (Verissimo)

Pubblicità

Gabriele Esposito ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 9 maggio 2020 nel pomeriggio di Canale 5. L’ex ballerino di Amici sarà presente con un videomessaggio per annunciare la sua presenza nell’attesissima prima edizione di “Amici Speciali”, la nuova versione del programma ideato da Maria de Filippi. Si tratta di un ritorno a casa per il ballerino che nel 2015 ha trionfato per la categoria danza ad Amici di Maria de Filippi. Un vero e proprio trampolino di lancio per il ballerino che, ad Amici, successivamente ci è tornato come ballerino professionista. Intervistato da Il Giornale il ballerino che, alcuni mesi fa è stato paparazzato per le strade di Milano in compagnia di Mahmood, ha rivelato come e quando è nata la passione per il ballo: “è iniziato in verità tutto per caso, ballavo e cantavo in cameretta tutto il giorno e in uno di questi, mentre guardavo ‘Amici’ mia madre mi chiese: ‘Ti va di provare?’. Precisamente hip-hop e da quando ho provato non ho più smesso. Ho poi capito, solo dopo però, che questa mia passione era ciò che avrei voluto fare da grande”.

Pubblicità

Gabriele Esposito: “Amici? A 16 anni il provino”

La passione per la danza ha spinto poi Gabriele Esposito a presentarsi ai provini di Amici di Maria de Filippi. Un sogno che si realizzata per il giovane ballerino napoletano che a Il Giornale ha rivelato: “volevo partecipare ad ‘Amici’ da sempre e, compiuti 16 anni non vedevo l’ora di poter fare il provino grazie anche alla mia famiglia e alle mie insegnanti che mi hanno sempre sostenuto”. Ad incoraggiarlo però c’è stata una persona più di tutti, la sua amata nonna: “chi ci teneva di più era mia nonna, ci credeva quasi più di me, io sono sempre stato scettico e il mio ultimissimo pensiero era la vittoria”. Durante la sua partecipazione ad Amici 15, il ballerino si fa notare arrivando alla fase serale e vincendo nella categoria danza. Un’esperienza indimenticabile, anche se ha un ricordo davvero speciale: “la cosa che più mi è rimasta più impressa è la sera prima di ricevere la maglia del serale”; un ricordo misto a paura, visto che il ballerino ha confessato: “ero in crisi, volevo andare via, perché non ballavo da 2 settimane, Il mio pensiero era: ‘domani vado dalla produzione e dico che vado via’ e invece poi sono stato il primo ad accedere al serale”. Dopo quell’esperienza televisiva si è ritrovato improvvisamente catapultato nel mondo dei grandi e del lavoro: “una cosa per me stranissima”, ma nonostante tutto ha proseguito a studiare e a perfezionarsi lasciando Roma e trasferendosi a Milano. “Oggi vivo a Milano, io amo questa città, mi fa star bene, è piena di energia positiva” ha detto il ballerino – “uno dei pregi di questa città è sicuramente che ormai è super internazionale, conosci persone di tutto il mondo tutti i giorni; difetti per adesso sinceramente non riesco a trovarli ci sto proprio bene!”. Oltre ad essere un ballerino professionista, Gabriele è anche un fashion addicted: “ho sempre avuto la passione per la moda e stando qui a Milano sono avvantaggiato, ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Cerco di impegnarmi sempre in più cose, mi piace sentirmi non sempre nella ‘comfort zone’, di sperimentare, ma soprattutto mi diverto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA