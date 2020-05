Gabriele Esposito/ “Tornato dopo 4 anni, sono cambiato e cresciuto” (Amici Speciali)

Pubblicità

Gabriele Esposito è uno dei concorrenti di Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia, il nuovo programma condotto da Maria De Filippi ed ideato per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile nella lotta contro il Coronavirus. Tra i protagonisti c’è anche il ballerino napoletano che ha partecipato quattro anni fa al talent “Amici di Maria De Filippi” vincendo nella categoria danza. Un ritorno importante per Gabriele che a poche ore dalla semifinale di venerdì 29 maggio 2020 alle telecamere di Witty Tv ha raccontato quanto sia stato emozionante tornare sul palcoscenico di Amici che quattro anni fa gli ha permesso di realizzare il sogno di una vita. “Io sono tornato qui dopo quattro anni, ed è stato strano perché mi sento molto cambiato e cresciuto. Però è sempre un’emozione fortissima” ha detto il ballerino che ha cominciato a studiare danza da piccolo dopo aver visto la scuola di Amici in tv. Parlando della sua infanzia, il ballerino a Il giornale ha rivelato: “ricordo di un bambino, insicuro, immerso totalmente in un mondo tutto suo e che difficilmente si approcciava con le persone, ero molto introverso ed era proprio difficile che facessi entrare qualcuno nel mio mondo, sono sempre stato un sognatore e il mio sogno era quello di diventare un ballerino”.

Pubblicità

Gabriele Esposito, il ballerino di Amici: “volevo parteciparvi da sempre”

La passione per la danza è nata per caso come ha raccontato Gabriele Esposito durante un’intervista rilasciata a Il Giornale. Il ballerino di Torre Annunziata, infatti, ha confessato: “è iniziato in verità tutto per caso, ballavo e cantavo in cameretta tutto il giorno e in uno di questi, mentre guardavo ‘Amici’ mia madre mi chiese: ‘Ti va di provare?’. Precisamente hip-hop e da quando ho provato non ho più smesso”. La danza è diventata così la sua vita al punto da capire ad un certo punto: “questa mia passione era ciò che avrei voluto fare da grande”. Il ballerino si è così presentato ai provini di Amici 15 nella categoria ballo conquistando uno dei banchi della scuola.

Pubblicità

Poi settimana dopo settimana ha convinto il pubblico e i professori della scuola conquistando anche una delle maglie del serale di Amici 15 dove ha trionfato nella categoria danza. Sulla partecipazione ad Amici ha detto: “volevo parteciparvi da sempre e, compiuti 16 anni non vedevo l’ora di poter fare il provino grazie anche alla mia famiglia e alle mie insegnanti che mi hanno sempre sostenuto. Ma chi ci teneva di più era mia nonna, ci credeva quasi più di me, io sono sempre stato scettico e il mio ultimissimo pensiero era la vittoria”. Oltre alla passione per la danza, Gabriele è molto seguito anche sui social network dove pubblica foto che riscuotono un grandissimo successo tra i fan e che gli permettono di condividere anche un’altra sua grande passione: quella per la moda. Al momento il ballerino dovrebbe essere single, anche se in passato è stato paparazzato per le strade di Milano in compagnia di Mahmood. Nessuno dei due ha però mai né smentito né confermato la relazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA