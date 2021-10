Gabriele Greco, marito di Noemi/ L’amore con il musicista dura da più di 10 anni

Gabriele Greco è il marito di Noemi. La coppia si è sposata nel 2018 a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Una cerimonia sul Lungotevere, nel massimo riserbo. Il sogno d’amore è stato coronato dopo un fidanzamento durato ben dieci anni. La loro relazione, infatti, è iniziata nel 2008. Ad accomunare i due è la passione per la musica.

Nato il 9 maggio del 1984 nella Capitale, Gabriele Greco è un musicista affermato. Il suo principale strumento è il basso, ma ne suona anche tanti altri: dalla chitarra al pianoforte. È diplomato in solfeggio al Conservatorio di Santa Cecilia, ma al contempo ha anche proseguito gli studi tradizionali. Prima al liceo scientifico, poi alla facoltà di Scienze Politiche, dove si è laureato con il massimo dei voti. La sua carriera nel mondo della musica è parecchio ricca. In passato è stato membro delGianluigi Clemente Trio, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero, nonché di una band dal nome Mambo 24. Presto, tuttavia, per caso ha iniziato a lavorare proprio con l’allora fidanzata e oggi moglie Noemi. Il bassista ufficiale, infatti, fu costretto ad assentarsi nel corso di un concerto e lui lo sostituì. Da lì è entrato a far parte del team.

Gabriele Greco, marito di Noemi: è “l’uomo perfetto”

In passato Noemi ha definito il marito Gabriele Greco come “l’uomo perfetto”. Anche nei momenti più difficili, in questi tredici anni di amore, il musicista le è stato vicino. “Mi ha sempre tenuta per mano. È stato la mia forza quando mollavo”, ha detto.

La vita della nota cantante non è sempre stata, infatti, rose e fiori. Recentemente ha ammesso di avere sofferto di attacchi di panico e di essere arrivata al punto di non riconoscersi più. Per fortuna, adesso, il peggio è passato, anche grazie all’amore. All’orizzonte, inoltre, potrebbe esserci l’arrivo di un figlio. Noemi e Gabriele Greco non vedono l’ora di coronare anche questo sogno.

