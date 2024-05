Gabriele Greco, marito Noemi/ La cantante: “c’è sempre stato, stiamo insieme da tanti anni”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Noemi e il marito Gabriele Greco. Dopo 10 anni di fidanzamento la coppia si è promessa eterno amore nel 2018 con una cerimonia celebrata nella nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Un “si” romantico quello tra Noemi e il suo bassista che ha conosciuto proprio grazie alla musica. Correva l’anno 2008 quando la rossa cantante incontra per la prima volta Gabriele Greco chiamato a rimpiazzare il suo storico bassista. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, visto che da quel momento non si sono più separati! Da allora fanno coppia fissa anche se hanno parlato pochissime volte del loro amore e dei loro sentimenti.

Noemi, chi è il marito Gabriele Greco/ Insegnante di musica e bassista: l'amore e la stessa passione

A rompere il ghiaccio è stata la voce di “Vuoto a perdere” che durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin si è sbottonata parlando del marito e della sua vita privata. “Mio marito c’è sempre stato” – ha detto Noemi confessando – “è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”.

Noemi sul marito Gabriele Greco: “È stato la mia forza quando mollavo”

Il matrimonio tra Noemi e il marito Gabriele Greco prosegue alla grande. Il compagno, peraltro bassista della sua band, è una presenza importantissima nella vita della cantautrice romana tornata sulle scene musicali dopo diverso tempo con il singolo “Non ho bisogno di te”. La cantante è innamorata pazza del marito e insieme hanno trovato il loro equilibro. Pur condividendo vita professionale e privata, Noemi e Gabriele sono innamorati come se fosse il primo giorno.

Anzi proprio la cantante ha sottolineato quando la presenza del marito Gabriele sia sempre stata fondamentale nella sua vita di donna ed artista. “C’è stato anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico” – ha raccontato Noemi precisando “anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

