Gabriele Greco, marito Noemi/ Il bassista che preferisce rimanere dietro le quinte

Impossibile avere notizie su Gabriele Greco, il marito di Noemi. Il bassista che da diverso tempo fa parte della band della cantante, preferisce rimanere dietro le quinte sui social. Non possiamo sapere però se sia solito usare un profilo segreto, magari per tenersi in contatto con gli amici. La coppia intanto sta vivendo la quarantena gomito a gomito nella loro casa, diventata nido d’amore già due anni fa, quando i due sono convolati a nozze. Anche se l’incontro fra Noemi e Gabriele risale a dieci anni prima, quando il musicista entra a far parte del gruppo che supporta l’artista durante i suoi concerti. “Ci pensi mai a quello che è stato… in questi 9 anni insieme”, ha scritto tempo fa Noemi sui social, in occasione di un San Valentino, “Vita, ricordi, gioie, difficoltà, lontananza. Ma tu sei sempre qui, al mio fianco e oggi voglio dirti grazie. Grazie per quello che sei, grazie per l’amore che mi regali ogni giorni, ogni minuto. Non smettere mai di cercarmi dentro ogni cosa che vivi”. Nessuna dedica speciale invece durante la scorsa festività. La cantante si è limitata a ricordare ai fan di seguirla sul piccolo schermo, grazie all’ospitata a Una storia da cantare in cui ha interpretato due brani famosi della storia di Sanremo.

Gabriele Greco, marito Noemi: quando è scoppiato l’amore

La riservatezza fa parte del carattere di Gabriele Greco, innamoratissimo della moglie Noemi. Quando è diventato il bassista della band e fra i due è scoppiato l’amore, la cantante ha manifestato qualche dubbio sulla possibilità di unire sentimenti e lavoro. Gabriele però le ha dimostrato di essere tanto serio sul palco quanto appassionato nel privato, tenuto blindato agli occhi dei più curiosi. Lo dimostra anche la decisione della coppia di non puntare ad un matrimonio sfarzoso. “Mia figlia non voleva trasformare le sue nozze in uno spettacolo, in un evento mondano”, ha detto tempo fa il padre di Noemi a Dipiù, “quindi aveva invitato, oltre ad amici e parenti, solo i cantanti che considera amici e che le vogliono bene”. Oggi, martedì 21 aprile 2020, Noemi sarà una delle ospiti che vedremo a Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, in replica nella prima serata di Rai 1. Gabriele non ci sarà, ma di strada i due ne hanno fatta davvero tanta. Soprattutto se si pensa che tre anni prima delle nozze, Noemi aveva sottolineato a Vanity Fair di non avere progetti per il futuro e soprattutto di voler tenere separate le rispettive carriere. “Ho bisogno della mia libertà intellettuale”, aveva affermato.



