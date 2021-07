Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: “abbiamo fatto scelte importanti”

Noemi le parole d’amore per il marito Gabriele Greco: “Sono dieci anni insieme, ma sono volati”

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la rossa della musica italiana protagonista della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Dopo il grandissimo successo di Glicine, la canzone portata in gara al Festival di Sanremo 2021, Noemi è tornata ai vertici delle classifiche con “Makumba”, la hit dell’estate in collaborazione con Carl Brave. Un nuovo grande successo per la cantautrice che è felicemente sposata con Gabriele Greco, il bassista della sua band ed insegnante di musica. La coppia si è sposata nel 2018 a Roma con una cerimonia celebrata presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina, sul Lungotevere. Noemi e Gabriele sono fidanzati dal 2008, ma solo nel 2018 hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio. “Sono dieci anni insieme, ma sono volati”, ha raccontato Noemi negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. Ma chi è Gabriele Greco?

Noemi e Carl Brave “Makumba”, Battiti Live 2021/ Un'estate carica di impegni

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi

Classe 1984, Gabriele Greco è nato a Roma. Il marito di Noemi è un polistrumentista, un bassista e insegnante di musica. La musica è sempre stata una sua grande passione e così giovanissimo, a soli 16 anni, ha cominciato a perfezionarsi studiando pianoforte, ma anche basso elettrico e il contrabbasso. Successivamente è entrato nella band “Mambo 24”, ma la sua vita personale ed artistica è cambiata quando è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi, la cantante di “Vuoto a perdere”. Diverse le collaborazioni durante la sua carriera di bassista: da Gianluigi Clemente Trio al Karri Luhtala Trio. E ancora ha suonato con The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero, il Pozzovio Quartet e il Fatimah Provillon Quartet. L’incontro con Noemi gli ha cambiato sicuramente la vita, visto che dopo dieci anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato nella città del loro cuore: Roma. “Ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo passato tre anni all’insegna di una vita diversa, poi siamo andati subito a convivere. Abbiamo fatto scelte importanti” – ha raccontato la cantante a Verissimo parlano dell’amore per il marito.

LEGGI ANCHE:

NOEMI, “GLICINE”/ Da Fasano a Battiti Live 2021: "Una fantastica opportunità"Noemi/ Dal marito Gabriele Greco alla dieta: "Lui mi ha sempre sostenuto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA