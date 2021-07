Gabriele Greco, marito di Noemi/ “Questi anni insieme sono volati…”

SCOPRIAMO MEGLIO CHI È GABRIELE GRECO MARITO DI NOEMI

C’è anche Noemi tra i protagonisti di Battiti Live 2021. Facciamo allora il punto sulla sua vita privata. Il marito della “rossa” di “Sono solo parole” si chiama Gabriele Greco e a sua volta fa parte del mondo della musica. Egli è infatti il bassista della band di Noemi oltre che un insegnante di musica. Il loro matrimonio si è celebrato il 20 luglio del 2018, a culmine di un fidanzamento durato dieci anni. I due stanno infatti insieme dal lontano 2008: un dato che la dice lunga sull’importanza di un rapporto che ha colto di sopresa entrambi.

La storia dice infatti che in un primo momento Noemi abbia tentato l’impossibile per tenere separata lavoro e vita privata. Quando Gabriele ha tentato di coniugare la loro storia d’amore alla vita professionale, diventando il bassista della band, la cantante si è infatti opposta per un certo periodo di tempo. Quando ha capito che la vicinanza non avrebbe certo peggiorato la loro intesa, Noemi si è ricreduta e i due sono andati a vivere insieme a Londra.

NOEMI:”SONO DIECI ANNI INSIEME A GABRIELE GARCO, MA SONO VOLATI”

Sebbene i due stiano insieme da tanto tempo, Noemi ha lasciato intendere che nessuno dei due accusi la “fatica” di questo rapporto. Ospite qualche tempo fa di Silvia Toffanin a Verissimo, poco prima delle nozze celebrate a Roma con una romantica cerimonia nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, sul Lungotevere, ha infatti commentato: “Sono dieci anni insieme, ma sono volati”. Polistrumentista, Gabriele Greco ha iniziato ad approfondire lo studio di altri strumenti, oltre al pianoforte che ha imparato a suonare da bambino, a partire dai 16 anni. In particolare si è dedicato al basso elettrico e il contrabbasso. Come riportato da Fanpage, “dopo aver fatto parte della band ‘Mambo 24′, Gabriele Greco è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi. Greco si è esibito in diversi Paesi tra cui Francia, Belgio e Grecia ed insegna musica presso la Timba di Roma. Nel corso della sua carriera ha fatto parte tra gli altri del Gianluigi Clemente Trio, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero – Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet“.

