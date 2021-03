GABRIELE GRECO, MARITO NOEMI/ “Mi ha tenuto per mano nei momenti più spaventosi”

Si chiama Gabriele Greco il marito di Noemi, protagonista della 71esima edizione del Festival di Sanremo in gara con il brano Glicine. In occasione di questa nuova esperienza sul palco dell’Ariston, Noemi ha voluto in qualche modo ‘riordinare le carte’ della sua vita passata, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con se stessa e sul ruolo avuto da Gabriele in questo processo di riscoperta. Grazie (anche) a lui, dice, Veronica alias Noemi ha imparato a vedersi diversamente, unendo due parti del suo essere che fino a quel momento erano in conflitto. Veronica e Noemi finalmente si parlano, hanno fatto pace, dopo un po’ di confusione iniziale: “Per una che a 13 anni faceva il bagno al mare con la maglietta è tanta roba capire che si può essere accoglienti anche da molto magre, e leggere anche se la bilancia segna un peso alto”, ha dichiarato in un’intervista del 24 febbraio a Vanity Fair. Il cambiamento è avvenuto a partire dalla sua frequentazione con Greco, che ha sposato nel 2018 dopo dieci anni di fidanzamento. Quest’ultimo è sempre stato al suo fianco, evitando sottolineare i suoi eventuali difetti e anzi valorizzandola in maniera sapiente.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi

Non solo problemi di peso: diversi anni fa, Noemi ha sofferto anche di attacchi di panico. “Gabriele mi ha sempre tenuta per mano”, prosegue lei. “Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”. È possibile che nel loro orizzonte ci sia un figlio, anche se per ora non è arrivato: “… se ci penso mi dico: ‘Potrebbe essere molto bello’. E magari il corpo ora risponde”. E invece niente. Al momento, insomma, i due si godono la vita di coppia, oltre alle soddisfazioni date dal lavoro, che nel caso di entrambi s’intreccia con la loro passione per la musica. Gabriele Greco suona diversi strumenti e in particolare il basso, con cui ha accompagnato Noemi nel corso dei suoi concerti. Noemi parlava così, in un’intervista del 2016 a Io donna, dei loro ruoli nel ‘davanti’ e nel dietro le quinte “Mi ritengo fortunata”, si legge, “perché lui è un tipo molto discreto, indipendente, sicuro di sé: non si fa problemi perché non si sente l’uomo al seguito della ‘front woman’. Si sente il bassista e il mio fidanzato. Da parte mia, quando torno a casa sono solo Veronica”. Per il resto, la cantante ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua storia con lui, preferendo non condividere troppi dettagli circa il loro rapporto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA