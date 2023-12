Gabriele Lazzaro attacca Sara Ricci: “Non sei Dio”/ E svela un retroscena toccante su Beatrice Luzzi

Gabriele Lazzaro, ex attore di Vivere stronca Sara Ricci: “Non siamo Dio”

Nell’elenco di coloro che attaccano Sara Ricci per il suo comportamento e soprattutto le sue dichiarazioni c’è anche Gabriele Lazzaro, attore e regista che non forse non tutti sanno ha recitato anche in Vivere, ad appena 18 anni, in brevi particine. In quell’occasione ha avuto modo di conoscere entrambe le attrici oggi concorrenti del reality di Canale 5 e non ha dubbi su chi schierarsi contro ed a favore. Dopo aver difeso Beatrice Luzzi, infatti, Gabriele Lazzaro ha attaccato Sara Ricci.

Nel dettaglio, l’attore, stando a quanto riporta Novella2000 ha cercato di riportare con i piedi per terra l’ex collega “‘Chiedete a Endemol, chiedete a Canale 5… Io non devo dire grazie, sono una professionista’. Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro. Quindi sì, devi dire grazie al GF”. Insomma parole dure di Gabriele Lazzaro contro Sara Ricci che nel frattempo è ultima tra i sondaggi dei preferiti al Grande Fratello 2023.

Beatrice Luzzi ed il toccante retroscena di Gabriele Lazzaro: “Vicina nei momenti difficili”

Gabriele Lazzaro se da un lato ha attaccato Sara Ricci dall’altro ha difeso a spada tratta l’attrice protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello 2023. In una recente intervista rilasciata a Novella2000, infatti, Gabriele Lazzaro ha svelato un toccante retroscena su Beatrice Luzzi: “Recentemente mi è stata accanto in un momento difficile, con cura e amore.” E subito dopo ha aggiunto com’è il loro legame oggi: “Ci vogliamo tanto bene. Nell’ambiente è raro che si instaurino rapporti di amicizia così autentici.”

Infine l’attore ex volto di Vivere ha detto la sua anche sul carattere di Beatrice Luzzi sul perché, forse, viene poco capita all’interno della casa del Grande Fratello. L’attrice è schietta e sincera ed a chi non la conosce bene può apparire spigolosa mentre invece è un persona leale che non tradisce, insomma è un privilegio averla accanto come amica. Gabriele Lazzaro, inoltre, conosce bene anche Massimiliano Varrese. I due hanno avuto degli accesi scontri in passato e per questo era sicuro, conoscendo entrambi gli attori, che non sarebbero andati d’accordo.











