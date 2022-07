Gabriele, marito Noemi/ “Lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme”

Gabriele Greco e il matrimonio con Noemi

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la cantante protagonista dell’evento dell’estate “Cornetti Battiti Live” con il brano “Hula Hoop”. Un grande amore quello nato tra la cantante e il musicista che si sono conosciuti per uno strano scherzo del destino. Nel 2008, infatti, Gabriele è stato chiamato a sostituire un musicista della band della cantante e tra i due è scattata la scintilla. Poco dopo i due si sono innamorati, anche se all’inizio Noemi non provava una grande simpatia per lui. Nel tempo però le cose sono cambiate, visto che quella sensazione è andata via lasciando spazio all’amore che li ha portati al matrimonio.

Il 20 luglio 2018, infatti, la coppia si è sposata nella basilica di San Lorenzo In Lucina a Roma con una cerimonia intima e privata con amici, colleghi e parenti. La presenza del marito è stata importantissima nella vita della cantante che ha confessato: “anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo”.

Noemi è profondamente legata al marito Gabriele Greco e non lo nasconde. “Mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme” ha confessato la cantante a Silvia Toffanin. Proprio il marito – musicista è stato importantissimo per la cantante standole accanto sempre, anche nei momenti di sconforto e di difficoltà “.

Anche nei periodi più spaventosi di un tempo, quando avevo gli attacchi di panico. Anche quando sono diventata così lontana da come mi aveva conosciuta. È stato la mia forza quando mollavo” – ha rivelato Noemi. Che dire: un amore importante quello di Nomi per Gabriele.

