Gabriele Montuori/ Il furto del cellulare, espulsione in arrivo? (Il Collegio 4)

Gabriele Montuori è arrivato alla quinta puntata di “Il Collegio 4” con successo: si è distinto come uno studente sia studioso che rispettoso. Il Preside annuncia una gita con pernottamento, ma la decisione finale dipende dalla relazione finale dell’ispettore, che non è positiva: “ho trovato troppi alunni svogliati“. Visto l’esito della relazione, il preside decide di separare i maschi dalle femmine e concedere la gita solamente a chi migliora i risultati a scuola. Nel frattempo fa ritorno a scuola il Prof. Maggi. e dopo pranzo, senza le ragazze, i maschi fanno lezione di musica. In seguito il preside decide che saranno due delle ragazze a fare lezione di educazione civica al posto del Prof. Raina, non sembra però una saggia scelta: i risultati sono catastrofici. Gabriele e gli altri devono bere un bicchiere di olio di fegato di merluzzo come punizione: Montuori è disgustato dal sapore dell’intruglio. Subito dopo i maschi vengono costretti a fare le pulizie dei dormitori. Il giorno successivo arriva il tanto sognato momento della riunione ma anche quello della decisione finale del preside. Alla fine tutti andranno in gita tranne Mario e Martina. Gabriele si arrabbia per la decisione del preside facendo notare che l’errore del suo amico è stato solo dire “stupida” a una ragazza…Ma lei ha 17 anni e l’ha quasi aggredito! Arriva la sera e Gabriele è tra i cuochi che preparano il risotto allo stracchino, subito dopo arriva per lui il momento di leggere una poesia. Tornati in classe, il preside mette i ragazzi davanti a una scelta: Claudia dovrà abbandonare il collegio? La classe e Gabriele in primis decide di sì, così la ragazza lascia definitivamente la scuola. Successivamente, per una sfida su tutte le materie, Il gruppo di Gabriele vince in premio un gelato.

Gabriele Montuori: il furto del cellulare

Alla fine della puntata succede qualcosa di davvero singolare: Gabriele, spinto dai suoi compagni e soprattutto da George, entra dentro la stanza di un insegnante e decide di prendere un cellulare dalla cassaforte. A quanto pare, le cose per le cose per lui non si metteranno bene: l’anteprima della prossima puntata del 26 novembre mostra un Gabriele che inaspettatamente risponde male all’insegnante e poi viene convocato di fronte al preside per discutere del furto. Montuori è un alunno che ha come pregio il rispetto, mentre tra i suoi difetti c’è sicuramente il fatto che ogni tanto si fa trascinare per difendere i suoi amici. Il suo percorso ne “Il Collegio” è stato ottimo e costante ma il furto del telefono alla fine del 19 novembre e le anticipazioni della prossima puntata mettono dei dubbi sulle prospettive di Gabriele nel programma. Sul suo profilo Twitter Gabriele ha espresso soddisfazione per la scelta presa sull’espulsione di Claudia dal collegio. Il ragazzo ha pubblicato un Tweet che lo immortala con un ghigno di soddisfazione, e sotto ha commentato: “Quando hanno espulso Claudia…“. Gabriele prende posizione anche riguardo la vicenda del litigio tra Brondin e Tricca, che ha fatto davvero molto discutere. Martina infatti, in un vero e proprio atto di bullismo, prima rovescia tutti gli affetti personali del ragazzo dal suo banco, poi gli strappa il quaderno di italiano. Ecco cos’avrebbe fatto Montuori al posto di Tricca, come scrive in un Tweet: “Se fossi stato lì in quella occasione avrei strappato il quaderno della brondin in cinquanta pezzettini congruenti tra loro“. Però poi i furti sono ammessi? Forse Gabriele dovrebbe rivedere le sue priorità…

