Gabriele Muccino, chi è il regista: “Il cinema mi ha aiutato con le balbuzie”

Tra gli ospiti di questa sera domenica 20 ottobre 2024 di Che tempo che fa troveremo Gabriele Muccino, noto regista in uscita nelle sale con la sua ultima fatica cinematografica, il film Fino alla fine. Intervistato nelle scorse ore dal Corriere della sera, Gabriele Muccino si è espresso sulla sua carriera, ammettendo come il cinema lo abbia molto aiutato a superare alcune difficoltà, come ad esempio le balbuzie, un problema superato in larga percentuale dal regista che si è soffermato anche su temi molto delicati e personali, come il rapporto con un persona di famiglia.

Gabriele Muccino ha parlato del rapporto con il fratello Silvio Muccino, con il quale non sono mancati i problemi: “Lo cerco da 17 anni ma sono 17 anni che si nega” ha confidato una delle firme italiane più prestigiose del cinema.

Gabriele Muccino e lo sfogo: “Abbiamo preparato esseri umani impreparati al mondo”

Il noto regista Gabriele Muccino si è espresso qualche mese fa in una forte intervista concessa al quotidiano Repubblica, dove l’artista ha rivelato il suo sguardo sul mondo, che spesso posa sui film che lancia al cinema: “Tutti con lo smartphone, corteggiano o lasciano una persona, aggrappati alla doppia spunta, abbiamo preparato degli esseri umani impreparati al mondo” ha confidato Gabriele Muccino.

Tornando invece sul rapporto di conflitto con il fratello Silvio Muccino, Gabriele Muccino ha ammesso di aver tentato più volte negli anni di ricucire lo strappo con lui, che abbiamo visto recitare nei suoi primi film, ma per loro non c’è stato niente da fare: “Ormai dico sempre le stesse cose da 18 anni” si è sfogato il regista ammettendo come non ci siano mai stati i margini per riavvicinarsi al fratello dopo la burrascosa lite risalente a tanti anni fa.